Reinach Freikirche eröffnet neuen Standort im Reinacher Louvre Die Momentum Church weiht am 19. März ihren zweiten Aargauer Standort ein. Der befindet sich in einem der markantesten Gebäude Reinachs.

Silvan Carabin ist Pfarrer bei der Momentum Church. Bild: Stefan Heesch/ vg

«Mehrere Dutzend Menschen aus dem Raum Reinach besuchen unseren Gottesdienst in Aarau. Das hat uns veranlasst, über einen Standort in Reinach nachzudenken und – wie in Kirchen üblich – auch dafür zu beten», erzählt Silvan Carabin. Er ist Pfarrer in der Momentum Church. Am Sonntag, 19. März, weiht die Freikirche im Reinacher Louvre offiziell ihren zweiten Standort ein. Der Hauptstandort befindet sich seit 2005 in der Aarauer Telli.

Dort besuchen rund 400 Erwachsene und etwa 100 Kinder und Teenager laut seiner Aussage jeweils am Wochenende den Gottesdienst. Der neue Standort in Reinach bietet gemäss Carabin Platz für Gottesdienste und Gemeinschaftsaktivitäten mit etwa hundert Personen. Das reiche aktuell gut. «Wir sind gespannt, wie sich das in den kommenden Monaten und Jahren entwickelt», so der Pfarrer.

Im ersten und zweiten Stockwerk des Hauses hinter der ehemaligen Papeterie hat sich die Momentum Church eingemietet. Bild: Stefan Heesch / zvg

Die Planungen für den Standort Reinach laufen bereits seit 2016. Seit November 2020 wurden die Räume der Momentum Church umgebaut. Die Freikirche zählt sich zur Pfingstbewegung, die als die am schnellsten wachsende christliche Strömung gilt. Weitere Standorte sind laut Carabin im Moment nicht geplant. «Wir sind aber offen dafür», sagt er.

Anders als andere Freikirchen – in Reinach sind etwa ein halbes Dutzend angesiedelt – hat die Momentum Church kein eigenes Gotteshaus gebaut. «Wir wollten bald und flexibel loslegen können, dazu erschien uns die Miete des ersten und zweiten Obergeschosses im Louvre optimal», sagt Carabin. Wie er sagt, sei das Ziel des neuen Momentum-Church-Standorts, ein Ort zu sein, «der Leben spendet».

Anreisen kann man ihm zufolge gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. «Wir sind nahe an den ÖV-Haltestellen, und einige kommen mit dem Fahrrad. Zudem haben wir hinter dem Louvre einige gemietete Parkplätze», sagt er. Hinzu kämen auch öffentliche Parkplätze in der Nähe des Gebäudes.