Reinach «Das ist doch das Coolste, was es gibt»: Alain Waldvogel ist seit einem Jahr Betriebsleiter der Kunsteisbahn Oberwynental Ziemlich genau vor einem Jahr startete Alain Waldvogel seine erste Saison als Betriebsleiter und Eismeister in Reinach. In der zweiten Saison sind einige Änderungen geplant.

Alain Waldvogel startet seine zweite Saison als Eismeister und Betriebsleiter in der Eishalle Reinach. Bild: Natasha Hähni

Die Liebe zum Eis begleitet Alain Waldvogel schon sein ganzes Leben. «Ich bin in der Nähe des Hallenstadions aufgewachsen», erzählt er. Als Kind habe er immer wieder Spiele der Zürcher ZSC-Lions besucht. «Ich war ein grosser Hockeyfan – das bin ich immer noch.» Im vergangenen August hat der 34-Jährige die Stelle als Eismeister und Betriebsleiter der Kunsteisbahn Oberwynental in Reinach angetreten. Dies als Nachfolger von Peter Küng, der den Job 25 Jahre lang hatte. «Es war eine coole erste Saison», sagt Waldvogel. Seinen Vorgänger sehe er auch heute noch oft. Gerade bei technischen Fragen sei Küng immer eine gute Ansprechperson.

Schon bevor er Betriebsleiter wurde, arbeitete Waldvogel in Reinach regelmässig als Eismeister. In dieser Funktion habe er jeweils das Eis präpariert. Obwohl dies mehr bedeute, als nur Zamboni – so heisst die Eisbearbeitungsmaschine – fahren, sei er sich des Ausmasses der Tätigkeiten als Betriebsleiter nicht bewusst gewesen. Die Planung der Eisfeldbelegung und Sponsoringaufträge sowie Anfragen von Firmen gehören neben der Wartung des Eises nun mit zu seinen Aufgaben.

Im Moment sei er noch mit Renovierungsarbeiten im Café der Eishalle beschäftigt. Dieses soll bald farbiger werden. Ausserdem werde ab der neuen Saison mit einem neuen Kompressor gearbeitet, der helfen soll, die Energiekosten zu senken. «Es ist definitiv mehr als ein Vollzeitjob», sagt Waldvogel, der mit seiner Familie in Meisterschwanden wohnt. Gerne mache er seine Arbeit aber allemal. «Sich hauptberuflich um eine Eishalle mit Hockeyclub zu kümmern, ist doch das Coolste, was es gibt», findet Waldvogel.

Für die Öffentlichkeit öffnet die Halle im August

Seit Mitte August ist die Halle für die Hockeyvereine bereits in Betrieb. «Wir sind eine der ersten Hallen in der Region, die geöffnet haben. Beispielsweise der Wohler Hockeyclub trainiert deshalb auch bei uns», sagt der Betriebsleiter. Der Job fordere neben dem Verständnis für den Unterhalt auch handwerkliches Geschick und vor allem auch Flexibilität bei den Arbeitszeiten. Waldvogels Arbeitstag beginnt oft am Abend und endet mitten in der Nacht. «Dann sind nun mal die meisten Spiele.» Ab Oktober kommt der Regelbetrieb dazu. Beim Beruf als Eismeister gilt bei der Ausbildung «learning by doing». Aktuell gibt es noch keine Lehre als Eismeister. Er selber hat in Olten seine ersten Versuche als Eismeister gemacht.

«Ich freue mich sehr auf die neue Saison», sagt Waldvogel. Er hoffe, dass dieses Jahr etwas mehr Menschen den Weg in die Eishalle finden. «Ich würde mir wünschen, dass es eine ÖV-Verbindung hierhin gäbe», sagt er. Schliesslich stehe neben der Eishalle auch noch der Tennisplatz. Aktuell müssen Gäste bei der Hochhauskreuzung aussteigen und rund 800 Meter bis zur Kunsteisbahn laufen.

Waldvogel selber ist für Eisbahnen schon deutlich weiter gereist. In den USA habe er schon mehrere Hockeyspiele als Fan besucht. Am meisten fasziniere ihn die Bahn im Madison Square Garden in New York. «Dort mal Zamboni zu fahren, das wäre cool.»