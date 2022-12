Reinach Einen Unfall gab es bereits: Warum Tempo 30 um das Breite-Schulhaus trotzdem nicht in Frage kommt Flächendeckend Tempo 30 einzuführen ist in Reinach vom Tisch. Schon zweimal wurde ein solcher Vorstoss an der Gmeind abgelehnt. Der Entscheid hat jedoch Folgen. Eine Anwohnerin erzählt.

Mehrere Hindernisse sollen an der Gigerstrasse verhindern, dass die Autofahrerinnen und -fahrer hier zu schnell fahren. zvg

In der Silvesternacht vor zwei Jahren kollidierten an der Pilatusstrasse zwei Autos. «Das eine wurde in unsere Mauer geschleudert», erinnert sich Sahrah Misteli, die direkt an der Kreuzung zwischen Giger- und Pilatusstrasse wohnt. Die Gartenmauer sei beim Aufprall beschädigt worden. «Ein Stein flog rund drei Meter in unseren Garten und beschädigte die Hausfassade», erzählt Misteli. Glücklicherweise sei zum Zeitpunkt des Unfalls niemand im Garten gewesen.

Einige hupen, anstatt zu bremsen

Im Quartier sind zwei Kindergärten und ein Primarschulhaus angesiedelt. Die beiden Kinder der Pflegefachfrau laufen täglich diesen Strassen (Titlis-, Giger- und Pilatusstrasse) entlang. Auch sie merken, dass die Quartierstrassen nicht ganz ungefährlich sind. «Meine Tochter kam eines Tages mit Tränen in den Augen nach Hause», sagt Misteli. Ein Auto habe sie angehupt, als sie die Strasse überqueren wollte. «In den folgenden Wochen habe ich mich darauf geachtet», so die 36-Jährige. Anscheinend käme es öfters vor, dass Autofahrer Kinder anhupen, damit sie nicht die Strasse überqueren, anstatt zu bremsen.

Sarah Misteli sorgt sich um die Sicherheit ihrer Kinder auf dem Weg zur Schule. Zvg / zvg

Auf ihre Anfrage bei der Gemeinde hin habe man Verkehrsmessungen durchgeführt. «Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 73 km/h», erinnert sich Misteli. Dieser eine Raser sei genug, um einen Umfall zu verursachen. Die Pflegefachfrau hält es für wichtig, etwas zu unternehmen, «bevor etwas Schlimmes passiert». Dass die flächendeckende Tempo-30-Zone an der Gmeind bereits zweimal abgewiesen wurde und in naher Zukunft wohl nicht zu Stande kommen wird, ist sich Misteli bewusst. Auch wenn sie die Entscheidung nicht nachvollziehen kann.«Zumindest um die Schulhäuser herum macht eine Tempo-30-Zone aber dennoch Sinn», sagt sie.

Einzelne Tempolimiten führen zu einem Flickwerk

Dies sei jedoch nicht so einfach durchzusetzen, wie Gemeinderat Rudolf Lanz bestätigt: «Kurz nachdem die Reinacher Bevölkerung die Tempo-30-Zone zweimal abgelehnt hat, ist nicht der richtige Moment für einen dritten Anlauf», hält er fest. Auch wenn es sich nicht um dieselbe Forderung handelt. «Für viele war die Abstimmung eine Prinzipfrage», ergänzt er.

Selbst wenn die Bevölkerung für eine Tempo-30-Zone bei ein paar Strassen akzeptieren würde, stelle die Einführung von Tempo 30 bei einem Teil des Dorfkerns das Verkehrssicherheitskonzept vor ein weiteres Problem: «Wenn beispielsweise auf der Pilatusstrasse Tempo 30 herrschen würde, würde sich der Verkehr in die beiden Parallelstrassen verlagern, Titlis- und Breitestrasse», sagt Lanz. Bei der Einführung einer solchen Geschwindigkeitsbegrenzung müsse man deshalb immer die gesamte Zone anschauen, ansonsten gebe es ein «Flickwerk».

Dennoch sei Lanz offen für Vorschläge aus der Bevölkerung. «Es kann immer sein, dass jemand ander eine bessere Idee hat, als ich», sagt er. Ideen hat Sarah Misteli einige. Ihre neuste: «Freiwillig-Tempo-30»-Schilder im Garten. Ein Nachbar macht bei der Aktion sogar mit. Die beiden hätten auch schon versucht, den einen oder anderen Fahrer auf sein Verhalten aufmerksam zu machen. «Mehrheitlich sind wir aber auf taube Ohren gestossen», hält Misteli ernüchtert fest. Einige seien sogar verbal ausfällig geworden. Grundsätzlich findet sie aber, es sei nicht die Aufgabe der Bürgerinnen und Bürger für die Strassensicherheit zu sorgen.