Reinach «Ein Quartier im Quartier»: So soll die neue Überbauung am Sonnenberg aussehen Vielleicht sogar noch dieses Jahr soll am Reinacher Sonnenberg der Bau von 21 Reiheneinfamilienhäusern und zwei Mehrfamilienhäusern losgehen. Die beiden Baugesuche liegen noch bis Mitte März öffentlich auf.

Vor jedem Reihenhaus der Überbauung «Sonne» steht ein Carport. Zvg / Husistein & Partner AG

Schon bald könnte sich eine Reihe angehender Eigenheimbesitzenden ihren Traum am Reinacher Sonnenberg ermöglichen. Der Architekt des neuen Quartiers, Ralf Ditt von der Husistein und Partner AG, erzählt: «Die Reihenhäuser sind unter anderem wegen des guten Preis-Leistungs-Verhältnisses besonders auch für junge Familien geeignet.» Unterteilt sind sie in fünf Reihen mit drei Häusertypen in drei verschiedenen Häusergrössen.

Neben den 21 Reihenhäusern mit Carport sind aber auch zwei Mehrfamilienhäuser und ein Einfamilienhaus geplant. In den Mehrfamilienhäusern sind 20 Mietwohnungen mit jeweils 2,5- bis 5.5-Zimmern vorgesehen. «Es war uns wichtig, ein möglichst breites Angebot zu bieten», betont Ditt.

Die gesamte Arealüberbauung «Sonne» am Kirchweg wird die Bauherrin, die Corpora Immobilien AG aus Aarau, voraussichtlich rund 14,88 Millionen Franken kosten. Eingereicht wurde das Grossprojekt in zwei separaten Baugesuchen. Der Grund: «Die Mehrfamilienhäuser und das Einfamilienhaus sind in der Dorfzone, die Reiheneinfamilienhäuser in der W2-Zone», so Ditt.

Eine Spielstrasse und viele Bäume

Einen besonderen Fokus mussten die Planer bei dieser Arealüberbauung auch auf die Umgebungsgestaltung legen. Das Mitglied der Geschäftsleitung hält fest: «Die beiden Zonen sollten ortsbaulich homogen vereint werden und einen Mehrwert mit hoher Qualität bieten.» Das habe man unter anderem mit einer Spielstrasse, Baumreihen, attraktiven Grünflächen und einem Spielplatz geschafft. Die Siedlung sollte sich möglichst gut in die Südhanglage einpassen. Dazu gehört laut Ralf Ditt auch die richtige Fassade. Im Falle der Gebäude der Überbauung entschieden sich die Architekten für einen Massivbau mit hinterlüfteter Holzfassade.

Die Siedlung ist über eine Erschliessungsstrasse über die Sonnenbergstrasse zugänglich. Die Gemeindestrasse hat gemäss Unterlagen teilweise eine öffentliche Strassenbeleuchtung und einen Gehweg. Entlang der Zufahrtstrasse sind vier Besucher-Parkplätze und ein Containerplatz mit Unterfluranlage.

Ein Quartier im Quartier

Erst im vergangenen Sommer äusserten sich Anwohnende kritisch gegenüber neuen Überbauungen am Sonnenberg, der eigentlich eine idyllische Einfamilienhaussiedlung gewesen sei. Immer mehr grosse Parzellen würden verkauft und nach den neuen Vorgaben des verdichteten Bauens bebaut werden.

Die Bemühungen der Architekten in Bezug auf die Überbauung fanden schliesslich im Fachgutachten Zuspruch: «Wir beurteilen die geplanten Bauten als gut vereinbar mit dem Bestand. Die gute Einordnung in das Orts-, Quartier- und Landschaftsbild erachten wir als gegeben», heisst es im Bericht des Aarauer Planungsbüros Arcoplan. Durch die Anordnung der Gebäude und die dichte Bauweise entstehe zudem eine Art «Quartier im Quartier».

Noch bis zum 13. März sind die beiden Baugesuche auf der Reinacher Bauverwaltung einsehbar. Sollten bis dahin keine Einwendungen eingehen, könnte noch in diesem Jahr mit dem Bau des neuen Quartiers begonnen werden. Ganz zur Freude des Architekten: «Ein solches Angebot gibt es aktuell nicht in Reinach.»