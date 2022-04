Reinach Die Migros schliesst während dem Umbau die Tiefgarage Diesen Sommer baut die Migros ihren Standort an der Reinacher Sandgasse um. Aus Sicherheitsgründen muss die Tiefgarage geschlossen werden, weshalb nun 30 provisorische Parkplätze geschaffen werden sollen.

Hier sollen die provisorischen Parkplätze der Migros Reinach hinkommen. Soraya Sägesser

Die Migros in Reinach ist im Umbruch. Der Supermarkt an der Sandgasse wird ab Juni 2022 komplett umgebaut. In dieser Zeit ziehen die Detailhändlerin und weitere Geschäfte in ein Provisorium westlich des jetzigen Gebäudes um. Nun liegt ein weiteres Baugesuch zu diesem Projekt in der Bauverwaltung in Reinach auf, noch bis am 2. Mai.

Hinter dem neuen Provisorium sollen 30 Parkplätze gebaut werden. Als Notlösung, denn: Während des Umbaus wird das Parkhaus geschlossen. «Das war ursprünglich nicht so vorgesehen. Aus Sicherheitsgründen hat man sich nun aber zu diesem Schritt entschlossen», teilt die Medienstelle der Migros Aare auf Anfrage mit. Darum plant die Migros nun für rund 40'000 Franken 30 Parkplätze neben dem Provisorium zu bauen. Die Parkplätze sollen ab dem 7. Juni bezugsbereit sein und werden nach der Wiedereröffnung des Centers zurückgebaut, sagt die Migros weiter. Dies sei spätestens auf Anfang November 2022 geplant.