Reinach Die Kinder jonglieren und die Eltern verkaufen Popcorn: Compagnia Capriola zeigt ihr erstes Zirkustheater Acht junge Artistinnen und Artisten stehen zurzeit im Zirkuszelt auf dem Reinacher Voco-Areal auf der Bühne. Die wurde in ein bröckelndes Hotel verwandelt.

Jonglieren war einer der Acts im «Hotel Olivia». zvg

Im Hotel Olivia wird an der Bar jongliert Die Compagnia Capriola zeigt in Reinach noch bis zum 25. September ihr erstes Zirkustheater. Natasha Hähni Das Hotel Olivia hat seine besten Zeiten längst hinter sich, vieles funktioniert nicht mehr so, wie es sollte. Kein Wunder – statt an eine Decke blickt man beim Hochschauen im «Hotel» an die Spitze eines Zirkuszeltes und die Angestellten sowie die Gäste sind Artistinnen und Artisten.

Acht Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren haben unter der Leitung von Sandro und Claudia Kaspar erstmals ein ganzes Zirkusprogramm zusammengestellt. Die erste Aufführung am 11. September sei daher erwartungsgemäss nicht ganz reibungslos verlaufen, wie Claudia Kaspar erzählt: «Die Steuerung der Lichtanlage wollte plötzlich nicht mehr so, wie sie eigentlich sollte.» In der Folge habe jemand dann einem Kabel nachrennen müssen.

Das Publikum habe davon aber nichts gemerkt. Artistisch sei glücklicherweise alles gut gegangen. Beispielsweise bei der Partnerakrobatik-Nummer: Da habe man bis zum Schluss noch bangen müssen, weil die Showeinlage bis vor der Aufführung noch nie fehlerfrei durchgeführt worden war. Ähnlich war die Situation beim Backflip des 16-jährigen Nils. «Nach der Show waren wir alle sehr stolz», so Kaspar. Neben den beiden erwähnten Acts werden im «Hotel Olivia» unter anderem auch Solonummern am Ring und Jonglieren auf der Hotelbar präsentiert.

«Es müssen nicht alle alles können»

Die jahrelange Erfahrung der beiden Trainer – unter anderem im Kinderzirkus Robinson und in der Zirkusschule Capriola – kam Claudia und Sandro Kaspar im Verlauf der Vorbereitungszeit gelegen. «Wir haben im Vorfeld sehr darauf geachtet, eine gute Vertrauensbasis mit den Jugendlichen aufzubauen.» Alle seien dort «abgeholt» worden, wo sie artistisch stehen. Ausserdem: «Es müssen nicht alle alles können», so Kaspar, die eine pädagogische Ausbildung absolviert hat.

Seit 2018 führt sie mit Sandro die Zirkusschule Capriola in Leutwil. Für die erste Aufführung haben sich acht Schülerinnen und Schüler angemeldet, die während mehrerer Wochen die Show «Hotel Olivia» mit ihnen geplant und einstudiert haben. Mitgeholfen haben auch die Eltern aller Kinder. Das gehört bei der Zirkusschule Capriola dazu: Die Eltern der Kinder sind dazu verpflichtet, eine gewisse Anzahl Stunden mitzuhelfen. So auch bei der Aufführung im Zirkuszelt auf dem Reinacher Voco-Areal. «Einige Eltern helfen beim Bühnenbild mit, andere bei den Requisiten oder beim Verkauf von Popcorn», so Kaspar. Am Sonntag, 18. September, findet die nächste Zirkusvorstellung statt.