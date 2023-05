Reinach Die Jysk-Filiale soll bis im Herbst vergrössert werden – das bedeutet der Umbau für die Kundschaft Die Ladenfläche in der Reinacher Jysk-Filiale soll in den kommenden Monaten vergrössert werden. Für den Umbau muss das Geschäft rund 10 Tage schliessen.

Die Reinacher Jysk-Filiale wird über 160 Quadratmeter grösser. Bild: Jysk Schweiz

«Jysk wird alle Filialen im Laufe der Geschäftsjahre 2022 bis 2024 umbauen», wie Arben Maloku, Marketingmanager bei der Möbelfirma, festhält. Das Baugesuch für den Umbau in der Reinacher Filiale liegt noch bis zum 12. Juni öffentlich auf.

Gemäss den Unterlagen soll der Verkaufsraum im Erdgeschoss für 250’000 Franken vergrössert werden. Zu den vorhandenen 783 Quadratmetern sollen neu etwas über 162 Quadratmeter hinzukommen. Damit beträgt die Ladenfläche neu rund 985 Quadratmeter.

Ganz im Sinne der neuen Vorgabe des Unternehmens. Gemäss dieser sollen die Verkaufsflächen neu jeweils 950 Quadratmeter umfassen. «Daher erweitern wir – wo es möglich ist», so Maloku. Erst Ende März wurde die Filiale im Lenzburger Lenzopark nach dem Umbau wieder eröffnet.

Ein Schritt in Richtung Modernisierung

Der Marketingmanager ergänzt, dass die Nachfrage in der Region zurzeit steigt. Im Aargau zählt das Möbelgeschäft momentan fünf Filialen. Im renovierten Geschäft werden künftig fast 100 Menschen gleichzeitig Platz haben. Das Lager wird neu grösstenteils in die Obergeschosse des Gebäudes verteilt.

Sollte alles nach Plan laufen und die Baubewilligung in den nächsten Wochen ausgestellt werden, werden die Bauarbeiten noch dieses Jahr durchgeführt. Für die Kundschaft bedeuten die Bauarbeiten an der Europastrasse 4: «Die Filiale wird einmal für eine Woche geschlossen sein und dann nochmals drei Tage vor der Wiedereröffnung», so Maloku. Letztere soll bereits im Herbst 2023 stattfinden. Die Kundschaft wird über die Bauarbeiten in der Filiale laufend informiert.

Vom Umbau verspricht sich das Unternehmen, die Filiale zu modernisieren. Heisst: Sie soll für die Mitarbeitenden und Kundschaft heller und somit einladender gestaltet werden. Ausserdem gibt es im verbesserten Laden mehr Auswahl.