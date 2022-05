Reinach Besser helfen können, wenn man sich Abstimmt: Event für Gastgeber von ukrainischen Geflüchteten Am Donnerstag, 19. Mai, veranstaltet Erhard Meyner eine Veranstaltung, die Unsicherheiten von Gasgeber-Famlien adressieren soll.

Der Anlass findet in den Räumlichkeiten der Heilsarmee aargauSüd in Reinach statt. Michael Küng / WYS

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine steigt die Solidarität täglich. Auch in der Schweiz. Erhard Meyner betreut seit einem Monat eine Familie, die in einem leerstehenden Haus in Reinach untergebracht wurde. Seither hat der pensionierte Heimleiter einiges an Wissen über die Abläufe und Bedürfnisse der Leute im Aufnahmeprozess der Gemeinde angesammelt.

Diese Erfahrung hat dazu geführt, dass er von anderen Gastgeber-Familien immer wieder um Rat gebeten wird. Dabei sei ihm aufgefallen: «Die Gastgeber sind nicht koordiniert und oft schlecht begleitet.» Das berge eine Reihe von Nachteilen. Es dauere lange, bis Informationen bei allen angekommen sind und Angebote können kaum abgestimmt und entsprechend sinnvoll genutzt werden. «Die eine Dame in der Familie, die ich betreue, ist Naildesignerin und würde diese Dienstleistung gerne ihren Landsleuten anbieten», sagt Meyner. Ob die Nachfrage in der Gemeinde da ist, kann er nur erahnen.

Auch Infos wie, wo Lebensmittel oder Kleider abgeholt werden können oder ob es noch freie Wohnungen im Dorf hat, sei nur schwierig zu kommunizieren. «Ich kenne einige Leute, die ursprünglich aus der Ukraine stammen, eine Schweizerin oder einen Schweizer geheiratet haben und jetzt gleich die ganze Familie in ihre Wohnung geholt haben», so Meyner. Mit der Zeit würde der Platz eng und man suche nach Alternativen.

Erhard Meyner (rechts) mit der Famlie, aus der Ukraine, die er betreut. Zvg / zvg

Aus diesem Grund hat sich der 75-Jährige dazu entschieden, einen Treff für Gastgeber von Schutzsuchenden aus der Ukraine sowie weitere Helfende zu organisieren. Die Teilnehmenden sollen so eine Möglichkeit haben, sich auszutauschen und sich zu organisieren. Stattfinden wird der Anlass am Donnerstag, 19. Mai, ab 19 Uhr. Die Heilsarmee, bei der Meyner Mitglied ist, hat dafür Räumlichkeiten bei der Brocki in Reinach bereitgestellt.

Je nach Ausgang des Zusammenkommens am 19. Mai, könnten dieselben Räumlichkeiten auch wieder für gemeinsames Kochen, Gesprächsgruppen oder ähnliche Anlässe genutzt werden. «Solche Events haben wir ja auch schon mit anderen Flüchtigen durchgeführt. Viele dieser Räume sind unter der Woche wenig benutzt», ergänzt Meyner.

Nun müsse er aber erstmal schauen, wer überhaupt kommt. «Es war eine spontane Idee, um Unsicherheiten bei Gastgebern abzufangen und vielleicht die Behörden zu entlasten», sagt er. Dass diese zurzeit sehr gefordert sind, wisse er aus Erfahrung: «Als tamilische Flüchtlinge in die Schweiz kamen, war die Situation ähnlich», sagt er. Auch damals sei eine grosse Menge an Schutzsuchenden zur gleichen Zeit ins Land gekommen.

Einen grossen Unterschied gebe es aber zwischen den ukrainischen und den meisten anderen Schutzsuchenden: «Die Ukrainerinnen und Ukrainer wollen grösstenteils unbedingt wieder zurück in ihr Land.» Die Aufgabe in ihrer hoffentlich vorübergehenden Heimat sei deshalb: Traumaverarbeitung. «Neben Gesprächsgruppen, wie der in Suhr, geht das eben auch ein Stück weit mit gemeinsamem Kochen, Maniküre und ähnlichen Angeboten», sagt Meyner.