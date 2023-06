Reinach Die erste von vielen: Im August soll eine neue Padelhalle in Reinach eröffnen Hinter dem Baugesuch der Reinacher Schafer AG steht das Vorhaben der Swiss PadelArena GmbH. Die Halle des Transportunternehmens wurde dafür in eine Padelhalle verwandelt. Bereits im August könnten die ersten Gäste die Trendsportart in der neuen Halle spielen.

Vier Plätze haben in der Halle der Schafer AG Platz. Bild: zvg

«Ich hätte nicht gedacht, dass es so schwierig ist, eine sieben Meter hohe Gewerbehalle zu finden», sagt Ivan Bonfardin. Eine solche brauchte der Geschäftsführer der Swiss PadelArena GmbH aber, um sie in eine Padelhalle zu verwandeln. Padel-Tennis ist eine Mischung zwischen Tennis und Squash. Die Sportart entstand in den 1960er-Jahren in Mexiko. Der Platz ist dabei kleiner als im Tennis und es kann über die Banden gespielt werden. Nach Erfolg in Lateinamerika und in Spanien, kommt die Sportart immer mehr auch in der Schweiz auf.

Fündig wurde Bonfardin schliesslich in Reinach. Seit Frühling arbeitet der 32-Jährige nun daran, die Halle der Schafer AG zum Indoor-Sportplatz umzubauen. Das Gebäude steht an der Wiesenstrasse, auf dem Industrieareal der Reinacher Firma.

Ivan Bonfardin ist Geschäftsführer der Swiss PadelArena GmbH. Bild: zvg

«Im März haben wir alle Unterlagen bei der Abteilung Bau und Planung eingereicht», so Bonfardin. Geplant war, die Halle bereits Mitte Juni zu eröffnen. Die Bauarbeiten haben im Mai gestartet und sind mittlerweile abgeschlossen. «Innerhalb von anderthalb Wochen waren die Plätze aufgestellt. Es ging sehr schnell», erinnert er sich. Grössere Schwierigkeiten habe es beim Aufbau glücklicherweise nicht gegeben.

Check-in und Beleuchtung automatisiert

Dennoch ist die Anlage zurzeit noch nicht geöffnet. Der Grund: «Die Bearbeitung durch die Abteilung Bau und Planung dauert wegen der hohen Bautätigkeit in der Gemeinde im Moment seine Zeit», so Bonfardin. Erst seit Ende Juni liegt das Baugesuch nun öffentlich auf. Gehen bis in einem Monat keine Einwendungen ein, rechnet der Geschäftsführer mit einer Eröffnung der Swiss PadelArena Mitte August.

Ab dann sollen Padel-Gäste an der Wiesenstrasse spielen können – zu jeder Tages- und Nachtzeit: «Bei uns ist alles automatisiert», erklärt Bonfardin. So könne auf der Website der Firma ein Platz gebucht werden. «Man erhält dann einen Code, den man beim Eingang eingeben kann», sagt er. Die Beleuchtung sei dabei ebenfalls automatisiert. Immer fünf Minuten vor Start einer Reservierung gehen die Lichter beim entsprechenden Platz an.

Aktuell viel Nachfrage

Insgesamt stehen den Padel-Fans vier Plätze zur Auswahl. «Wir haben zwei Double- und zwei Single-Courts», sagt Bonfardin. Auf den grösseren (10 x 20 Meter) können jeweils zwei gegen zwei Spieler antreten. Die Reservation für eine Stunde kostet dabei etwa 60 Franken. Die kleineren Plätze – hier kann auf 6 Mal 20 Metern Eins gegen Eins gespielt werden – stehen für etwa 50 Franken pro Stunde zur Verfügung. Wie viel die Platzmiete genau kosten wird, sei zurzeit aber noch nicht definiert. Neben den Plätzen bietet die neue Halle eine kleine Lounge und Garderoben inklusive WCs und Duschen.

Neben Reinach plant Ivan Bonfardin weitere Standorte in Brugg und im Kanton Zürich. Bild: zvg

Erst im Frühling gründete Ivan Bonfardin sein Unternehmen. Wie im Handelsregister zu lesen ist, kann die Swiss PadelArena GmbH auch Zweig- und Tochtergesellschaften errichten. Genau das plant Bonfardin. «Padel ist aktuell eine Trendsportart», sagt er. In der Schweiz liege man in Sachen Angebot aber noch weit zurück.

Mit seinen Hallen will der Unternehmer der steigenden Nachfrage entgegenkommen. Im kommenden Jahr sollen weitere Hallen in Brugg und im Kanton Zürich folgen. Bis dahin ist Bonfardin aber noch mit den letzten Vorbereitungen für die Eröffnung der Reinacher Halle beschäftigt.