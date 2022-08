Reinach Der Neubau ist Fertig: Ein erster Blick ins neue Haus des Pflegezentrums Sonnenberg Am Samstag, 13. August, ist Tag der offenen Tür im Neubau des Reinacher Pflegezentrums Sonnenberg. Am Montag darauf ziehen die Bewohnenden ein.

Miriam Lo Conte (grünes Kleid) zeigt Besucherinnen und Besuchern den Demenzgarten. Natasha Hähni / Aargauer Zeitung

«Nicht nur die Bewohnenden werden Freude am Neubau haben», sagt Ammann Jules Giger an der Einweihungsfeier des Neubaus des Pflegezentrums Sonnenberg. «Auch Stracciatello, Brunsli, Flöckli und Peppino können sich freuen, dass endlich Menschen in das neue Gebäude ziehen», fährt er fort. Gemeint sind die Lamas, Esel und Ziegen, die in ihrem Gehege rund um den Neubau verweilen können.

Max Schlör und Jules Giger (rechts) bei der Einweihungsfeier. Natasha Hähni / Aargauer Zeitung

Am 15. August werden über 50 Bewohnende in das neue Haus verlegt. Der Umzug sei eine Herkulesaufgabe, erzählt Miriam Lo Conte, Heimleiterin im Pflegezentrum Sonnenberg. Pro Person seien genau zehn Minuten eingeplant. Damit der Plan aufgeht, seien alle 120 Mitarbeitenden, jemand vom Zivilschutz sowie der gesamte Stiftungsrat des Altersheims im Einsatz. «Wir haben alles durchgeplant und getestet», sagt Lo Conte.

Bevor irgendwer einzieht, können Interessierte aber am heutigen Samstag, dem Tag der offenen Tür, von 10 bis 15 Uhr einen Blick auf die neuen Räumlichkeiten im Haus B werfen. Von den Einzelzimmern über die Gemeinschaftsräume und die Demenzstation bis hin zum Abschiedsraum. «Einen solchen hatten wir bis anhin nicht», erklärt Lo Conte beim Rundgang.

Die Zimmer haben keinen Balkon, damit die Bewohnerinnen und Bewohner die Gemeinschaftsräume nutzen. Natasha Hähni / Aargauer Zeitung

Brunsli und Flöckli sind im Garten

Der Raum, der mit seinen Lehmwänden Wärme ausstrahlt, sei vor allem für die Angehörigen von Menschen in der Demenzstation wichtig. «Sich in einem Zweierzimmer von einer geliebten Person zu verabschieden, ist schwierig», ergänzt sie. Teil der Demenzstation ist ein Garten mit einem grossen Brunnen und vielen Kräutern. «Keine der Pflanzen ist giftig», versichert die Heimleiterin.

Vom Garten aus ist die Sicht auf das Tal durch einen Zaun leicht gehemmt. Hinter dem Zaun können aber Brunsli, Flöckli und alle anderen Tiere herumspazieren und die Bewohnenden besuchen. «Eine wunderschöne Idee», sagt eine Dame bei der Besichtigung. Sie läuft zu einer der Zimmertüren und lächelt. Anstatt mit Namen sind alle Zimmer mit Bildern der Bewohnenden «angeschrieben».

Drei Jahre nachdem das Baugesuch bei der Reinacher Bauverwaltung eingereicht wurde, ist das Neubau-Haus B des Pflegezentrums Sonnenberg nun eingeweiht worden. Im Anschluss an den heutigen Tag der offenen Tür können sich Besuchende eine Bratwurst holen. «Das lockte mich vor Jahrzehnten schon an eine Besichtigung», so Stiftungsratspräsident Max Schlör lachend.