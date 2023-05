Reinach «Brätzeli-Mike» verkauft sein zehntausendstes Säckli für 10’000 Franken Seit rund fünf Jahren backt und verkauft der MS-Betroffene Mike Hunziker seine beliebten Brätzeli. Den Erlös spendet er für Menschen, die ebenfalls an Multipler Sklerose erkrankt sind. Kürzlich hat Hunziker, besser bekannt als «Brätzeli-Mike», sein zehntausendstes Brätzeli-Säckli verkauft.

Grosser Erfolg zugunsten der MS-Stiftung: «Brätzeli-Mike» Hunziker tut mit seinem Gebäck viel Gutes. (Archivbild) Tele M1

Mike Hunziker aus Reinach ist an MS erkrankt und sitzt im Rollstuhl. Mit seinen selbst gebackenen Brätzeli sammelt der ehemalige Vizekommandant der Feuerwehr Oberwynental Geld für die Schweizerische Multiple Sklerose Gesellschaft. Die Brätzeli produziert er in der eigenen Küche bei sich zu Hause in Reinach. Verkauft wird das beliebte Feingebäck in der Sollberger Bäckerei in Gontenschwil bei seiner Schwester.

Jubiläums-Säckli mit grossem Erlös

Hunziker begann ursprünglich mit einer kleinen Charge von 100 Säckli. Die Erwartungen an den Verkauf waren entsprechend klein, doch die Geschichte sollte einen ganz anderen Verlauf nehmen, wie er heute erzählt: «Die Brätzeli sind eingeschlagen wie eine Bombe. Als ich begonnen habe, hätte ich nie gedacht, dass sie so gut ankommen.» In den vergangenen zwei Jahren konnte Hunziker dank unzähligen verkaufter Brätzeli 48’000 Franken an die MS-Gesellschaft übergeben.

Unterdessen steht der gelernte Koch kurz vor seinem zehntausendsten Brätzeli-Säckli. Am 30. Mai, dem Welt-MS-Tag, veranstaltet Hunziker ein privates Fest, an welchem er das Jubiläums-Säckli an die spendablen Käufer übergeben möchte. «Das Säckli wurde bereits verkauft. Zehn regionale Unternehmer und Unternehmerinnen haben sich zusammengeschlossen und bezahlen für das Säckli je 1000 Franken.» Insgesamt wird das Jubiläums-Säckli also für 10’0000 Franken verkauft.

Erlös wird für privaten Traum eingesetzt

Nachdem der passionierte Brätzeli-Bäcker knapp 50’000 Franken für die MS-Gesellschaft sammeln konnte, wird er den Erlös des Jubiläums-Säckli für ein anderes Anliegen verwenden. Hunziker erzählt von einem langersehnten Traum: «Auf meiner To-do-Liste steht schon lange eine Reise nach Singapur ins Marina Bay Hotel. Dies könnte ich mir normalerweise nie leisten.» Ziel ist es, einmal im höchstgelegenen Infinity-Pool baden zu gehen. «Dank der grosszügigen Käufer ist es mir möglich, meinen Traum zu erfüllen. Ich bin sehr dankbar, dass ich das Geld dafür verwenden kann.» Für die rund 2000 investierter Arbeitsstunden, dürfte die Reise auch wohlverdient sein.