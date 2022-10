Reinach Bald gibts Weindegustationen im Migros-Center: Eichenberger Bioweine übernehmen die Ladenfläche von Melectronics Nach knapp einem halben Jahr Umbau sind die Renovierungen im Reinacher Migros-Center Ende Monat abgeschlossen. Neu zieht eine Weinhandlung in das Center ein.

Geschäftsführer Pedro Pires und Partnerin und Inhaberin Caroline Eichenberger ziehen nach nur zehn Monaten mit ihrer Weinhandlung nach Reinach. zvg

Das Migros-Center in Reinach wird umgebaut. Nicht nur die Fläche des Detailhändlers selbst, sondern auch die restlichen Ladenlokale. Wo einst Vögele war, wird neu Melectronics Elektronikprodukte verkaufen. Was aus dem ehemaligen Melectronics wird, war lange nicht bekannt. Bis jetzt:. «Unser neuer Mieter heisst ‹Eichenberger Bioweine & More›», teilt Mediensprecherin der Migros Aare, Andrea Bauer, auf Anfrage mit.

Erst Anfang Jahr wurde die Weinhandlung in Gränichen eröffnet. Nun, knapp zehn Monate später, folgt bereits der erste Umzug. «Am alten Standort waren wir mit einem Möbelgeschäft eingemietet», erklärt der Geschäftsführer Pedro Pires. Ihm und seiner Partnerin Caroline Eichenberger gehört das Lokal.

Als das Möbelgeschäft im Juli den Vertrag kündigte, habe die Vermieterin versucht, ihnen die gesamte Ladenfläche zu vermieten. «Das wäre viel zu gross für uns gewesen», sagt Pires weiter. Das Paar habe sich deshalb entschieden, ein neues Lokal zu suchen.

Fündig wurden sie im bald frisch renovierten Migros-Center an der Sandgasse 6 in Reinach. «Das ist für uns eine sehr gute Lösung, der Standort ist hoch frequentiert.» Zudem erlaube die etwas grössere Fläche ein breiteres Sortiment und Platz für Weindegustationen. Für diese mussten viele Stammkundinnen und -kunden bis anhin weiter reisen. Denn wie Pires und seine Partnerin wohnen viele von ihnen im Oberwynental. Pires sagt:

«Es ist schon oft vorgekommen, dass Leute kommen wollten, uns aber absagten, weil der Besuch bei uns beispielsweise nach dem Wocheneinkauf zeitlich nicht drinliege.»

Bei den Öffnungszeiten wurde verhandelt

Am neuen Standort sind gemäss Pires rund 70 Prozent aller angebotenen Weine Bio. Ausgebaut wird zudem das Angebot an regionalen Anbietern. Mit der klaren Abgrenzung von anderen Angeboten der Region, hofft der Geschäftsführer, neben der regulären Kundschaft auch die lokale Gastronomie auf sein Geschäft aufmerksam zu machen.

Wegen der neuen Lage, so nahe am Migros-Supermarkt, der selber keinerlei Alkohol verkauft, sind preisliche Anpassungen im Weinsortiment geplant. «Wir werden Monatsaktionen einführen und das Angebot in den tieferen Preissegmenten ausbauen», so Pires. «Billigen Fusel» werde es in der Weinhandlung aber keinen geben. Ergänzt werde das Wein- und Spirituosenangebot in Zukunft mit ausgewählten Biersorten und Geschenkideen.

Einen Kompromiss mit der Grossverteilerin und Vermieterin habe man bei den Öffnungszeiten erarbeitet: «Die Zeiten des Centers waren für uns unrealistisch, da wir Gastrobetriebe zum Teil am Morgen beliefern», so der 59-Jährige. Die Migros öffnet, ausser am Sonntag, jeden Tag um 8 Uhr morgens. «Eichenberger Bioweine & More» wird – zumindest am Anfang – von Montag bis Freitag jeweils um 11 Uhr und am Samstag um 10 Uhr morgens öffnen.

Geschlossen wird gleichzeitig, wie der Rest des Centers, also von Montag bis Donnerstag um 19 Uhr, am Freitag um 20 und am Samstag jeweils um 18 Uhr.

«Am 26. Oktober können wir in Reinach einräumen», sagt Pires. Ab dem 27. Oktober eröffnet das frisch renovierte Migros-Center in Reinach - inklusive neuer Weinhandlung.