Der Fahrer des Skoda Octavia missachtete ein Rotlicht. Kapo AG

(cri) Der Unfall ereignete sich am Dienstag kurz vor 06 Uhr in Reinach. Ein 53-jähriger Autofahrer fuhr mit seinem Skoda Octavia von Reinach kommend in Richtung Unterkulm. Dabei missachtete er – auf der Hauptstrasse fahrend – bei der Kreuzung Sandgasse das Rotlicht und kollidierte mit einem korrekt abbiegenden Auto.

Die beiden Autolenker blieben unverletzt. An den Autos entstand jedoch grosser Sachschaden. Der Verursacher wurde bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

Bereits am Montag kam es in Reinach zu einem Verkehrsunfall. Bei diesem verletzte sich ein Fahrer eines E-Scooters, nachdem er von zwei Rollerfahrern gestreift worden war und dadurch zu Fall kam. Die Polizei sucht Personen, die den Unfall beobachtet haben.

