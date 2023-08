Reinach «Auf den Bagger hochzuklettern, hält mich fit»: Albert Bertschi denkt am 60. Geburtstag des Familienunternehmens nicht an den Ruhestand In den 1980er-Jahren kaufte Albert Bertschi seinem Vater die Bertschi Mulden und Container Transporte AG ab. Heute wird die Wynentaler Firma in dritter Generation geführt – und beschäftigt rund 50 Personen an vier Standorten.

Familienunternehmen in dritter Generation: Karin Bertschi (von links) mit Vater und Geschäftsführer Albert, Bruder Daniel, Schwester Olivia, Mutter Monika und Schwester Sabine. Bild: zvg

Wer kennt sie nicht? Die roten Bertschi-Mulden. Ob auf Baustellen oder in Gärten – sie sind in der Region überall zu finden. Kein Wunder, heute besitzt die Bertschi Mulden und Container Transporte AG über 2000 Stück, die sie für Entsorgungsaufträge nutzt oder an Privatpersonen vermietet. Angefangen hat die Firma mit 20 Mulden. Heuer feiert das Familienunternehmen sein 60-jähriges Bestehen.

1963 gründete Richard Bertschi – eigentlich gelernter Huf- und Wagenschmied – die Firma. Mittlerweile wird sie bereits in dritter Generation geführt und beschäftigt rund 50 Mitarbeitende an vier Standorten. Das Wachstum der Firma wurde vor allem durch die zweite Generation vorangetrieben. Im Jahr 1980 kaufte Albert Bertschi das Unternehmen seinem Vater ab. «Meine Frau Monika nahm im Büro die Muldenaufträge entgegen, schrieb Rechnungen – damals noch auf der Schreibmaschine – und erteilte den Chauffeuren am Morgen jeweils die Fahraufträge», so der Geschäftsführer und Mitinhaber der Firma. «Mancher Fahrer musste sich anfangs erst daran gewöhnen, dass er eine Chefin hat», ergänzt er und lacht. Seine Mutter Vreni und seine Schwester Therese halfen ebenfalls mit.

Um 1980: Albert Bertschi (Mitte) übernimmt das Familienunternehmen. Bild: zvg

Der Sortierplatz war ein «Eldorado»

Eine Welt ohne das Familienunternehmen kennen die Kinder von Albert und Monika nicht. «Die Dispozentrale der Firma befand sich in unserem Wohnzimmer», erinnert sich Karin Bertschi (33). Als sie noch ein Kind war, wohnte die Familie in einem Bauernhaus neben dem Leimbacher Bahnhof.

Nebst Chauffeuren, Mechanikern und Arbeitern vom Sortierplatz, die zum Znüni vorbeikamen, klingelten in den 1990er-Jahren auch viele weitere Leute aus der Region regelmässig an der Haustüre. Mit dabei hatten sie beispielsweise alte Kaffeemaschinen oder ausgediente Radios. «Es hatte sich im Oberen Wynental herumgesprochen, dass die Bertschis die Mulden aussortieren und nicht alles in die Kehrichtverbrennungsanlage bringen», sagt sie und ergänzt: «Für uns Kinder war der Sortierplatz ein ‹Eldorado›.» Einmal habe sie einen Wecker gefunden, ein anderes Mal ein kleines Klavier.

«Ich half gerne im Büro mit, mein Bruder war lieber draussen und half beim Reparieren der LKWs mit oder sortierte Mulden aus», sagt Olivia Bertschi. Sie ergänzt: «Ich ziehe den Hut vor meinen Eltern.» Schliesslich seien sie für die Kinder dagewesen und hätten stets Freude an ihrer Arbeit gehabt. «Das muss ansteckend gewesen sein», sagt die 30-Jährige. Heute arbeiten alle vier Kinder im Unternehmen.

3 Bilder 3 Bilder Karin Bertschi hat als Kind immer wieder «Schätze» auf den Sortierplätzen gefunden. Bild: zvg

Seit 1998 befindet sich das Büro der Bertschi Mulden und Container Transporte AG nicht mehr im Wohnzimmer von Albert und Monika Bertschi, sondern in einem Container im Reinacher Industriegebiet Moos. Die Innenausstattung besteht zu einem grossen Teil aus wiederverwendeten Möbeln und sogar Bildern.

Bertschis eröffneten den ersten Drive-through-Recyclinghof der Schweiz. Bild: zvg

Damals, Ende der 90er-Jahre, zog die Firma in eine hohe Industriehalle, die sie vom Waschmittelhersteller Persil gekauft hatten. Aus dieser ersten Sortierhalle wurde der Regionale Recyclinghof Reinach und später das Schwesterunternehmen, die Recycling-Paradies AG, die heute von Sabine (36), Karin und Olivia geführt wird.

Sohn Daniel (35) leitet zusammen mit Albert den Sortier- und Logistikstandort der Bertschi Mulden und Container Transporte AG in Reinach, während Olivias Ehemann Patrick die kaufmännische Leitung des Betriebs übernommen hat. Standorte der beiden Familienunternehmen in Hunzenschwil, Muri und Spreitenbach sind in den letzten 20 Jahren dazugekommen.

Albert, Patrick, Olivia, Dani und Karin Bertschi im Büro-Container in Reinach. Bild: Natasha Hähni

Die nächste Generation scheint gesichert

Trotz der Übernahme von Führungspositionen durch die dritte Generation ist Albert Bertschi noch heute täglich auf dem Sortierplatz anzutreffen. Zuerst beim Znüni mit den Angestellten und dann auf dem Bagger. An den Ruhestand hat er noch keinen Gedanken verloren: «Auf den Bagger hochzuklettern, tut mir gut. So bleibe ich gelenkig.» Ausserdem sei er gerne bei seinen Angestellten, die er als Freunde sieht.

Nicht nur bei den Mitarbeitenden, sondern vor allem auch beim Kundenkontakt sei Empathie besonders gefragt, wie Olivia Bertschi sagt. «Mit dem Entsorgen sind nicht selten einschneidende Ereignisse, wie ein Todesfall, eine Trennung oder ein Wegzug verbunden», sagt sie. Den richtigen Umgang mit Kundinnen und Kunden habe sie von ihrer Mutter gelernt. Heute nimmt Olivia – wie ihre Geschwister auch – ihre eigenen Kinder mit zur Arbeit. Insgesamt zehn Enkelkinder haben Albert und Monika Bertschi. «Die vierte Generation des Familienunternehmens scheint gesichert», sagt Olivia und lacht.