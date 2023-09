Reinach Auf dem Fussgängerstreifen: 14-Jährige von Auto angefahren Die Schülerin wollte um kurz nach sieben Uhr den Fussgängerstreifen auf der Höhe der Migros überqueren und wurde angefahren. Ein Rettungshelikopter musste sie ins Spital fliegen.

Reinach: Schülerin von Auto erfasst. Bild: Kapo Aargau

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag um kurz nach sieben Uhr auf der Sandgasse in Reinach. Der 40-jähriger Automobilist kam vom Zentrum und fuhr in Richtung Beinwil am See. Zur gleichen Zeit betrat die 14-Jährige den Fussgängerstreifen auf Höhe der Migros, um die Strasse zu überqueren.

Der Peugeot-Kleinwagen erfasste die Fussgängerin frontal und schleuderte sie weg, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Die Ambulanz forderte einen Rettungshelikopter an, welche die 14-Jährige ins Spital flog. Nach ersten Angaben erlitt sie mittelschwere Verletzungen.

Am Auto entstand beträchtlicher Schaden. Die Unfallursache ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen und dem Automobilisten den Führerausweis vorläufig abgenommen. (cwu)