Reinach AG Kontrolle verloren: SUV landet neben der Strasse Ein Fahrzeuglenker geriet mit seinem Auto von der Strasse ab und kam erst im Grasbord neben der Strasse zum Stillstand.

Das Fahrzeug kam von der Strasse ab. Kantonspolizei Aargau

Warum der 46-Jährige am Donnerstagnachmittag von der Strasse abkam, ist derzeit noch unklar. Sicher ist allerdings, dass der Autofahrer kurz vor 14 Uhr auf der Aarauerstrasse in Reinach fuhr und dann auf die Gegenfahrbahn geriet. Letztlich kollidierte er mit der Randleitplanke und kam in der dahinterliegenden Böschung zum Stillstand.

Der Mercedes wurde bei dem Unfall beschädigt. Kantonspolizei Aargau

Der 46-Jährige blieb dabei unverletzt, das Auto wurde bei dem Unfall aber beschädigt. Die Kantonspolizei hat Ermittlungen aufgenommen und den Fahrer bei der Staatsanwaltschaft verzeigt. Seinen Führerausweis musste der Mann ebenfalls abgeben. (phh)

Die aktuellen Polizeibilder: