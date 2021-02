Reinach AG Kerze löst Wohnungsbrand aus – Balkonfenster nach Explosion aus Verankerung gedrückt In einem Mehrfamilienhaus in Reinach brach am Dienstagabend ein Brand aus, der die betroffene Wohnung stark in Mitleidenschaft zog. Verletzt wurde niemand.

Nach Polizeiangaben war wohl eine brennende Kerze die Ursache für den Brand in Reinach AG. (Symbolbild) Keystone

Betroffen war eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Alzbachstrasse in Reinach. Von einem Knall aufgeschreckt bemerkten die Hausbewohner den Brand am Dienstagabend um 19.20 Uhr und alarmierten die Feuerwehr. Diese konnte das Feuer rasch löschen und damit eine weitere Ausbreitung verhindern.

Wie die Kantonspolizei weiter mitteilt, sei es während des Brandes in der Wohnung zu einer Explosion gekommen, deren Druck so stark war, dass das Balkonfenster aus der Verankerung gedrückt wurde. Nach ersten Erkenntnissen waren es Spraydosen, die in der Hitze des Brandes geplatzt waren. Verletzt wurde jedoch niemand.

Als Brandursache steht eine brennende Kerze im Vordergrund, die während einer kurzen Abwesenheit des Bewohners auf einen brennbaren Gegenstand übergegriffen hatte. Die Kantonspolizei Aargau muss die genauen Umstände noch klären. Entsprechende Ermittlungen sind im Gange. (phh)

Die aktuellen Polizeibilder: