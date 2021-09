Wahlen 2021 In Reinach geht es in die zweite Runde: Reicht der Vorsprung von Rudolf? Im Rennen um das Amt des Gemeindeammanns liegt SVP-Mann Bruno Rudolf mit 630 Stimmen deutlich vorne.

Schon fast am Ziel sein und dann noch von Giger abgefangen werden –wiederholt sich für die SVP das Wahl-Debakel vom Sommer 2018? Damals fehlten ihrem offiziellen Kandidaten im ersten Wahlgang sechs Stimmen, im zweiten wurde er dann von Jules Giger (parteilos) geschlagen. Im Kampf um das Amt des Gemeindeammanns, um die Nachfolge von Urgestein Martin Heiz (FDP), liegt Giger relativ weit abgeschlagen auf dem zweiten Platz hinter Bruno Rudolf (SVP).

Doch gehen die Stimmender beiden anderen Kandidaten, die aus dem Rennen sind (insgesamt 449 Stimmen), zu ihm über, kann er am 28. November im zweiten Wahlgang Bruno Rudolf schlagen. Dann finden wieder Eidgenössische Wahlen statt mit ähnlichen Vorlagen wie gestern. Gestern Sonntag lag die Stimmbeteiligung bei den kommunalen Wahlen bei 37,4 Prozent.

Nach 34 Jahren tritt Matin Heiz, der amtsälteste Gemeindeammann des Kantons zurück.







Er war im Gotthard-Basis-Tunnel, als er die Ergebnisse las

Von den Gewählten hat Rudolf knapp am schlechtesten abgeschnitten. Giger hingegen liegt nur 50 Stimmen hinter dem langjährigen Gemeinderat und neuen Vizeammann Rudolf Lanz. Am meisten Stimmen holt Pia Müller. «Das grenzt an einWunder», findet sie.

Normalerweise würden die Neuen immer die meisten Stimmen erhalten. Ein Konzept, das für Schulpflegepräsident Nino Bottino nicht aufging. Er erhielt am Wahlsonntag die wenigsten Stimmen. An der Wahlfeier ist er einer der beiden, die nicht anwesend waren.

Der andere, Jules Giger, musste arbeiten. Das habe er schon lange gewusst, sagt er am Telefon. «Die offizielle Einladung an das Fest habe ich zu spät gesehen», so der Lokführer. Gefreut habe er sich trotzdem sehr. «Ich habe noch im Zug allen per Whatsapp gratuliert. Bruno habe ich geschrieben, dass es jetzt in die zweite Runde geht», so Giger.

Den zweiten Wahlgang am 28. November habe er sich dick im Kalender eingetragen. Dann wird entschieden, wer das Rennen um das Ammann-Amt in Reinach gewinnt.

Frischer Wind als Trost für die Nicht-Wahl

Ein Rennen, das ohne Thomas Brem stattfinden wird. Seine Firma will der 53-Jährige dennoch, wie während dem Wahlkampf versprochen, nach Reinach bringen.

Auch Markus Bitterli sieht die Nicht-Wahl in den Rat und als Gemeindeammann sportlich: «Zumindestist ein Junger gewählt worden. Der bringt frischen Wind in den Rat.» Ob der 65-jährige Bitterli in vier Jahren nochmals antreten wird, wisse er noch nicht. Die Freude am 31-jährigen Philipp Härri, teilt unter anderem auch seine FDP-Parteikollegin und bisherige Gemeinderätin PiaMüller:«Ich bin so dankbar, ihn dabei zu haben.»

Absolutes Mehr 740

Gemeinderat



Pia Müller (FDP, bisher) 1251

Julius Giger (parteilos, bisher) 1097

Rudolf Lanz (SP, bisher) 1047

Philipp Härri (FDP, neu) 993

Bruno Rudolf (SVP, bisher) 971

Markus Bitterli (parteilos, neu) 705

Thomas Brem (parteilos, neu) 520

Gaetano Nino Bottino (SVP, neu) 424



Gemeindeammann

Bruno Rudolf (SVP, neu) 630

Julius Giger (parteilos, neu) 322

Markus Bitterli (parteilos, neu) 321

Thomas Brem (parteilos, neu) 128

Vizeammann

Rudolf Lanz (SP, neu) 806

Julius Giger (parteilos, neu) 111

Bruno Rudolf (SVP, bisher) 94

Philipp Härri (FDP, neu) 94

Pia Müller (FDP, neu) 78

Markus Bitterli (parteilos, neu) 67

Gaetano Nino Bottino (SVP, neu) 43

Thomas Brem (parteilos, neu) 43

*fett = gewählt