Auch in die Diagnostik wird investiert: Menziken plant, einen Computertomographen anzuschaffen. Weil die Platzverhältnisse durch die stetige Angebotserweiterung eng werden, wollen die Verantwortlichen im nächsten Jahr auch über einen Ausbau nachdenken.

Das Asana Spital Menziken hat aktuell rund 340 Angestellte. Im Jahr 2016 versorgte es gut 10 500 Patienten, fast 83 Prozent stammten aus dem Raum aargauSüd. Jetzt will das Regionalspital seine Position in der chirurgischen Grundversorgung stärken – unter anderem durch eine Zusammenarbeit mit dem Spital Zofingen, einer Tochtergesellschaft der Kantonsspital Aarau AG (KSA), und einem neuen Arbeitsmodell für die Ärzte.

Anstatt das chirurgische Angebot, wie bisher, ausschliesslich mit Belegärzten abzudecken, wird ab Januar in der Chirurgie ein Facharzt angestellt. Im Laufe des Jahres soll, so hofft Spitaldirektor Daniel Schibler, dann eine zweite chirurgische Kaderstelle besetzt werden. Während der Aufbauphase ist der Zofinger Chirurgie-Chefarzt und Departementsleiter der Operativen Medizin, Jürg Gurzeler, gleichzeitig Chefarzt der Operativen Medizin in Menziken.

Assistenzärzte sollen bleiben

Mit diesem Systemwechsel – in der Inneren Medizin wurde er schon vor 15 Jahren vollzogen – will man in Menziken auch in der Chirurgie «die Fäden in der Hand behalten», wie Daniel Schibler sagt. Dazu gehöre auch die Aus- und Weiterbildung von Assistenzärzten. Bisher sei dies in der Chirurgie aufgrund des reinen Belegarztsystems nur im Rahmen einer Übergangslösung möglich gewesen.

Das soll sich nun ändern und den Standort Menziken nicht nur «fit machen für die nachhaltige Existenzsicherung als Gesundheitsversorger in der Region», so Schibler, «sondern auch die Attraktivität des Spitals als Arbeitsstätte für Ärzte steigern». Die Anstellung von Kaderärzten in der Chirurgie sei jedoch keine Absage an die Belegärzte. Im Gegenteil: «Die Zusammenarbeit zwischen Beleg- und Kaderärzten wird unser Angebot insgesamt stärken.»