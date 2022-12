Region Aargau West Viele wurden wegen Vandalismus oder fehlender Nachfrage geschlossen: So viele öffentliche Toiletten gibt es in der Region noch Von knapp 50 Gemeinden in der AZ-Region Aargau West haben 15 keine öffentlichen Toiletten. In einigen Gemeinden ist dies wegen wenig Nachfrage der Fall, in anderen wurden WCs wegen Vandalismus geschlossen. Eine Übersicht.

Exklusiv für Abonnenten

In Schöftland gibt es zwei öffentliche WC. Eines am Bahnhof (Bild) und das andere auf dem «Blick zur Heimat». Natasha Hähni

Ob beim «Lädelen» in der Altstadt, beim Warten auf den Zug oder beim Grillieren an der Aare – alle kennen das Gefühl, an einem Ort zu sein und plötzlich dringend aufs Klo zu müssen. Nur lässt sich ein solches ausserhalb von Restaurants oder öffentlichen Einrichtungen oft nur schwer finden. Selbst in Aarau, wo das Angebot relativ gross ist, sind die Standorte der öffentlichen Toiletten oft unbekannt. Ende April reichten deshalb vier Einwohnerratsmitglieder (Pascal Benz, FDP; Esther Belser, Pro Aarau; Lea Naon, GLP und Dieter Wicki, Die Mitte Aarau) ein Postulat ein. In diesem wiesen sie auf die Notwendigkeit hin, Informationen zu «Orten für menschliche Bedürfnisse» in Apps oder digitalen Kartendiensten zu erfassen.

In Aarau wird das Angebot durch sogenannte «netten Toiletten» ergänzt. Damit ist das Konzept gemeint, bei dem Geschäfte und öffentliche Dienste ihre Toilettenanlagen während der Öffnungszeiten für Passantinnen und Passanten kostenlos zur Verfügung stellen. Im Gegenzug erhalten sie eine Entschädigung von der Stadt oder der Gemeinde.

«Nette Toiletten»: Folgende Standorte gibt es in Aarau: Schützenhaus

Kino Aarau

Hobo Bar

Kino Schloss

Restaurants Mürset

Restaurant Spagi

Restaurant Schützen

La Crêperie

Rathausgarten

Summertime

Hinzu kommen öffentliche Toiletten. Diese sind an vier Standorten in der Stadt zu finden.

Öffentliche Toiletten Garderobengebäude im Schachen

Flösserplatz-Parkhaus

Parkhaus Behmen

Alte Badeanstalt

Nicht alle Gemeinden können ohne öffentliche WCs

Mit insgesamt 14 Optionen (zehn «nette» und vier öffentliche Toiletten) ist die Kantonshauptstadt Spitzenreiter in Sachen WC-Angebot, zumindest im AZ-Gebiet «Aargau West». Suhr (7), Lenzburg (7), Beinwil am See (6) und Hendschiken (5) haben ebenfalls ein vergleichsweise grosses Angebot an öffentlich zugänglichen WCs. Wobei es sich in Hendschiken vor allem um Toiletten in Schulgebäuden handelt.

Bis vor einigen Monaten waren die Passanten in Dintikon mit der Pirolhütte, dem Friedhof, der Mehrzweckhalle und dem Werkhof ebenfalls gut bedient. Das Klo beim Werkhof wurde wegen «diverser Vandalenakten» jedoch geschlossen.

Ähnlich klingt es bei sieben weiteren Gemeinden. Das öffentliche WC am Bahnhof Beinwil am See sowie jene beim Buchser Friedhof, bei der Bushaltestelle Stock in Küttigen, beim Lindenplatz in Staufen (temporär) und das beim Bahnhof Zetzwil wurden auch wegen Vandalismus gesperrt. In Staffelbach wurden gleich beide öffentlichen Toiletten wegen Vandalismus geschlossen. Staffelbach und Zetzwil haben seit der Schliessungen keine öffentliche Toilette mehr.

Ebenfalls ohne öffentliche Klos kommen Wiliberg, Schmiedrued, Moosleerau, Holderbank, Hallwil, Fahrwangen, Egliswil, Dürrenäsch, Densbüren, Bottenwil, Birrwil und Oberkulm aus. Dies vor allem, weil keine Nachfrage herrscht, heisst es auf Anfrage der AZ.

Angebote bei Spielplätzen

Keine Option wäre das für Menziken. Vor allem bei den Kinderspielplätzen seien Toiletten notwendig gewesen, da «die Verrichtung eines Geschäftes hinter den Büschen stattfand», wie die Gemeinde sagt. In der Folge wurden zwei Toiletten aufgestellt. Seit Mitte Mai steht ein weiteres Klo beim neu eingeweihten Robinsonspielplatz. Im Primarschulhaus befindet sich noch ein öffentliches Klo.

Ebenfalls relativ neu ist die öffentliche Toilette beim reformierten Kirchgemeindehaus Oberentfelden. Die hat einen separaten Ausseneingang. Aktuell ist die Gemeinde eigenen Angaben zufolge daran, abzuklären, ob am SBB-Bahnhof eine Anlage eingerichtet werden soll. Vor vielen Jahren habe es dort schon mal eine gegeben. Die älteste Anlage der Gemeinde, die noch in Betrieb ist, steht in der Sportanlage Schützenrain.

Beim Kirchgemeindehaus in Oberentfelden gibt es noch eine öffentliche Toilette. Daniel Vizentini

In Schafisheim gibt es seit Beginn des Jahres eine öffentliche Toilette im Untergeschoss des Werkhofes beim Gemeindehaus. Dieser ist laut Gemeinde in unmittelbarer Nähe der neugestalteten Spiel- und Begegnungsplätze Linden- und Holzerplatz.

Eine Art «nette Toilette» findet man in Seon. Während der Öffnungszeiten des Restaurants «Best Imbiss» kann der WC-Schlüssel für die Toilette am Bahnhof geholt werden.