Region Kulm Nach Abtrennung von Spielgruppe: Der Elternverein Kulm sucht Mitglieder und ein Vereinslokal Ab Sommer spalten sich die Spielgruppen Kulm vom Elternverein ab, um sich neu als GmbH zu organisieren. In der Folge verliert der Verein alle Aktivmitglieder.

Aktuell ist der Elternverein mit den Spielgruppen unter anderem im Zobristhaus. Screenshot: Google Maps

Wer seine Kinder in eine der 13 Spielgruppen in der Region Kulm bringt, ist aktuell automatisch Vereinsmitglied beim Elternverein Kulm. Ab Sommer wird das nicht mehr möglich sein. Dann spaltet sich die Spielgruppe vom Elternverein ab. «Der Aufwand, als Verein Arbeitgeber zu sein und Personal zu führen, war enorm und überstieg das Mass an Freiwilligenarbeit bei weitem», sagt Simone Peyer, Präsidentin des Elternvereins.

Vorstandsmitglied Gabi Tommasini wird sich in der Folge ab Sommer aus dem Gremium zurückziehen. Sie übernimmt künftig die Leitung der Spielgruppen Kulm GmbH. Der Rest des Vorstands wird sich neu organisieren.

Das Ziel: Rund 50 Mitglieder

Die grösste Veränderung bringt aber der Ausfall der aktiven Vereinsmitglieder mit sich. Über Social Media und via Newsletter ist der Verein aktuell auf Mitgliedersuche. Ausserdem soll die Dorfbevölkerung – «vor allem Neuzuzüger», so Peyer, – über das Angebot informiert werden. «Entsprechende Flyer sind im Druck», sagt sie und ergänzt: «Erste Anmeldungen sind bereits eingegangen.» Gesucht würden aber noch einige mehr. «Rund 50 Mitglieder wären sicherlich wünschenswert.» Ob dies realistisch ist, werde sich zeigen.

Damit auch in Zukunft Veranstaltungen durchgeführt werden können, brauche es ausserdem auch weiterhin Helferinnen und Sponsoren, um kostengünstige Angebote für alle gewährleisten zu können. Die Events für das Jahr 2023 stehen laut Peyer bereits. Darunter ein Kasperlitheater, Muttertagsbasteln und ein Spielzeugmarkt. «Es fehlen also nur noch die Aktivmitglieder.» Die können ihr zufolge aus der Region, aber auch aus der weiteren Umgebung sein. «Wem also der Weg nicht zu weit ist und wer unsere Anliegen befürwortet, ist herzlich willkommen», sagt sie.

Die Abspaltung soll klar werden

Die Abtrennung von den Spielgruppen hat für den Elternverein Kulm im Übrigen die Suche nach neuen Räumlichkeiten zur Folge. Im Moment ist der Elternverein mit den Spielgruppen in den Räumlichkeiten des Zobristhauses in Unterkulm sowie in einem Schulraum in Oberkulm einquartiert.

Der Verein muss zwar nicht aus den Räumlichkeiten ausziehen. Aber: Man habe sich dazu entschieden, sich nach einem neuen Vereinslokal umzusehen, «damit die Abspaltung von der Spielgruppen Kulm GmbH klar und auch physisch durchgeführt werden kann», sagt Peyer. Ausserdem könne der Verein die Räumlichkeiten der Gemeinde und der Schule weiterhin für Aktivitäten nutzen.