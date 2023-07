Region Kulm Elternverein sucht weiter nach Mitgliedern: «Einige mussten erst merken, dass ihre Mitgliedschaft ausläuft» Anfang Jahr verkündete der Elternverein Kulm die Abspaltung von den Spielgruppen ab Sommer. Weil der Verein in der Folge alle Aktivmitglieder und das Vereinslokal verliert, läuft aktuell die Suche nach beidem.

Der Vorstand des Kulmer Elternvereins besteht aus (von links) Tanja Wagner, Sabrina Wernli, Janine Bolliger, Simone Peyer und Anika Heumann. Bild: zvg

«Wir haben nach wie vor das Ziel, gegen 50 Mitglieder zu erreichen», erklärt Simone Peyer. Wie die Präsidentin des Elternvereins Kulm festhält, sind bisher 23 Familien dem Elternverein beigetreten. «Einige mussten erst merken, dass ihre Mitgliedschaft mit dem Ende der Spielgruppen ausläuft», sagt sie.

Noch bis Sommer sind Familien, deren Kinder eine der 13 Spielgruppen in der Region Kulm besuchen, automatisch Mitglieder des Elternvereins Kulm. Weil dem Freiwilligenverein unter anderem die Personalführung zu aufwendig wurde, entschied man im Februar, sich neu zu organisieren. Künftig wird Gabi Tommasini – bisher im Vorstand des Elternvereins Kulm – die Spielgruppen Kulm GmbH leiten.

Mit der Abspaltung verliert der Elternverein jedoch alle seine Aktivmitglieder. Ausserdem ist der Elternverein auch aus dem Zobristhaus in Unterkulm gezogen. Dies, um die Abspaltung von der Spielgruppen Kulm GmbH klar und physisch durchzuführen, wie Vereinspräsidentin Peyer im Februar gegenüber der AZ sagte.

Folglich musste der Verein ein neues Lokal finden. Ein solches habe man mittlerweile gefunden – zumindest für jetzt. «Wir haben eine gute Lösung mit einem Lager gefunden, welcher uns genügend Stauraum für unser Material bietet», so Peyer. In der kommenden Woche werde das Material umgelagert. Die Vereinspräsidentin ergänzt: «Unser Fernziel ist weiterhin, ein eigenes Vereinslokal zu bekommen, in dem wir auch Veranstaltungen durchführen könnten.» Man sei also weiterhin auf der Suche.

Unabhängig davon und von der Mitgliederanzahl ist der Verein darum bemüht, ein möglichst breites Angebot für Kinder und Jugendliche in der Region anzubieten, wie Peyer festhält. Konkret seien eine Herbst- und Winterkleiderbörse, ein Familien-Lottonachmittag und ein Selbstverteidigungskurs für Jugendliche geplant. «Der nächste grosse und bereits fertig geplante Event ist der Schwimmkurs im Regionalbad Unterkulm», sagt Peyer.