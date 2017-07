Die Leimbacher dürfen sich freuen: Sie kommen auch dieses Jahr in den Genuss einer 1.-August-Feier. Karin Bertschi, die das Recycling-Paradies in Hunzenschwil und Reinach führt, lädt zusammen mit ihren Geschwistern das ganze Dorf zu sich nach Hause ein. Mehr noch: Bertschi verspricht sogar eine offerierte Bratwurst und ein Getränk.

Bertschi, die in Leimbach wohnt, schreibt in einer Mitteilung: "Es ist mir ein Anliegen, dass auch in diesem Jahr in unserer Gemeinde der Nationalfeiertag gemeinsam begangen werden kann." Das Fest steige in Absprache mit Frau Gemeindeammann Janine Murer.

Bislang fand die Bundesfeier in Leimbach jeweils auf der Schlössliwiese von Bauer Markus Hunziker statt. Dieses Jahr wollte er sein Land aber nicht mehr gratis zur Verfügung stellen. Ihm fehlte die Wertschätzung der Gemeinde. Er erwarte nur ein kleines Dankeschön, ein Gratisbier für die Helfer etwa. Darauf wollte Frau Gemeindeammann Murer nicht eingehen und sagte die Feier ab.

Nachdem der Fall in die Schlagzeilen kam, entschied sich Murer um. Mit zwei Flaschen Bier fuhr sie am Freitag zu Hunziker, um die Angelegenheit zu besprechen. Sie habe Mails erhalten, in denen sie massiv beschimpft worden sei, sagt Murer zu "Tele M1".