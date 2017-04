Das unbeliebte Lästermaul

Von den verurteilten Wynentalerinnen ist nicht überliefert, welcher Taten sie sich schuldig gemacht hatten. Nur von Brida Weniger weiss man, dass sie sich im Dorf mit ihrem losen Mundwerk Feinde geschaffen hatte.

Ausführliche Beispiele liefert aber beispielsweise das Turmbuch Aarburg: So gesteht beispielsweise eine Elsbeth Stocker 1611 unter anderem, der Teufel habe sie geheissen, eine Kuh zu schlagen, die daraufhin erlahmt sei. Eines Morgens sei der Teufel – ganz schwarz und mit Füssen wie ein Ross –, zu ihr in den Stall gekommen, habe sie zum Beischlaf gezwungen und sie danach geheissen, der Kuh Güsel und Heublumen zu verfüttern. Die Kuh sei danach krank geworden. Ein anderes Mal habe ihr der Teufel Samen gegeben und befohlen, daraus Brot zu backen und dem Weibel zu schenken. Ein Sohn und eine Tochter des Weibels seien nach dem Essen des Brotes gestorben. Zu guter Letzt gibt Elsbeth Stocker an, sich auf Geheiss des Teufels in eine Wolfsgestalt verwandelt und ein Säuli und ein Fohlen erlegt zu haben. Elsbeth Stocker wird am 1. August 1611 verbrannt.

Quellen/Verwendete Literatur: Peter Steiner, Jahresschrift der Historischen Vereinigung Wynental 1965/66; Willy Pfister, Die Gefangenen und Hingerichteten im bernischen Aargau, 1993; Brian P. Levack: Hexenjagd, 1995