Auf dem Feld unterhalb der Festbeiz rumort es. Immer wieder ziehen Staubschwaden vorbei, Motoren heulen auf. «Wir haben zwischen fünfzig und sechzig Fahrer hier», sagt Bruno Löffel, Vize-Präsident des Quad Clubs Aargau. Auch aus dem nahen Ausland sind Fahrer angereist, um am Quadtreffen teilzunehmen. Ausschlaggebend war bei vielen sicherlich die kostenpflichtige Offroad-Strecke, die die Organisatoren Ausgangs Zetzwil an der Wandfluhstrasse ausgesteckt haben. In der immer stärker reglementierten Schweiz gibt es bei solchen Motorsportveranstaltungen meist Gegenwind, nicht so beim Quadtreffen. «Der Bauer, der uns das Feld zur Verfügung stellt, fährt selber Motocross», sagt Löffel. Beschwerden habe es keine gegeben.

Günstig gekauft, aber ahnungslos

Das freut auch die Fahrer, die sich auf der Geländestrecke richtig austoben können. Ist Quadfahren nicht gefährlich? «Nicht mehr als Motocross», sagt Löffel. Es liege in der Verantwortung der Fahrer, welche Risiken sie eingingen. Dieser Meinung ist auch Roger Allweier, Präsident des Quad Clubs Aargau. Allweier betreibt selber eine Quad-Garage in Oberkulm. Für ihn ist klar, dass gerade Laien ein grösseres Unfallrisiko haben als geübte Fahrer. «Viele ersteigern sich einfach im Internet ein günstiges Quad, wissen dann aber nicht, wie damit umgehen», sagt Allweier. Kauft ein Kunde bei ihm ein Quad, den man übrigens mit dem Autobillett fahren darf, dann erklärt ihm Allweier bis zu drei Stunden lang, wie er genau fahren muss. Das teuerste Quad, das er je verkauft hat, kostete rund 20 000 Franken.

Begeisterung nimmt zu

Die Begeisterung für Quads hat in den letzten Jahren zugenommen, das sagen beide Clubmitglieder. Quads sind beliebt bei Jung und Alt, für die Jüngsten gibt es Kinderquads. «Ich fühle mich wohler auf vier Rädern», sagt Isabelle Meyer aus Wohlen. Die 41-jährige fuhr zwei Jahre lang Motocross, dann stieg sie auf das Quad um. Ihr sportliches Modell mit Allrad kostete rund 10 000 Franken. Quadfahren gefalle ihr irrsinnig, sagt sie. Wenn man fit sei und auch der Kopf mitmache, könne man bis ins hohe Alter fahren. Das sehen auch Roger Allweier und seine Partnerin Michaela Müller so. Beide sind passionierte Fahrer. «Auch die Älteren gehen gerne ins Gelände», sagen sie. Da gehe es aber mehr um Geschicklichkeit. Einige wechselten auch altersbedingt vom Töff auf das Quad, weil der bequemer sei, ergänzt Bruno Löffel. Viele Leute wüssten aber nicht, dass Quadfahren in der Schweiz erlaubt sei. «Die Leute haben das Gefühl, man dürfe mit einem Quad nicht auf der Strasse fahren». Auch der Glaube, man müsse kräftig sein, um ein Quad fahren zu können, stimme nicht. «Die heutigen Quads haben Lenkhilfen, da braucht man nicht viel Kraft».