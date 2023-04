Positive Bilanz Seit letztem Herbst gilt auf dem Schulareal in Reinach Deutschpflicht Weil Schweizer Kinder plötzlich zu Hause mit beispielsweise albanischen Ausdrücken zu sprechen begannen, beschloss die Kreisschule Reinach im letzten Herbst eine Deutschpflicht auf dem Schulhausareal. Jetzt, ein halbes Jahr später, zieht man Bilanz.

Der Schulleiter bewertet die Sprachregelung positiv. Tele M1

Der Gesamtschulleiter Hanspeter Draeyer ist zufrieden mit der bisher einmaligen Sprachregelung auf dem Reinacher Schulhausplatz: «Ich habe nachgefragt: 90 Prozent der Eltern finden die Massnahme sehr gut.» So behält man die Deutschpflicht auch weiterhin bei. Und er präzisiert: Mit Deutsch meint die Schule natürlich auch Schweizerdeutsch, das habe man einer besorgten Mutter erklären müssen.

Freude und Besorgnis auf dem Politparkett

Und auch über Reinach hinaus hat die Sprachorder angeschlagen: So fordert die SVP bereits eine Deutschpflicht für alle Schulen im Aargau. Die Resultate aus Reinach geben dieser Idee Rückenwind. So sagt beispielsweise SVP-Grossrätin Tonja Burri: «Das freut mich natürlich sehr. Ich habe es aber auch erwartet. Ich kenne das aus dem Pausenraum in der Wirtschaft. Auch da ist das ein Erfolgsmodell.»

Reinach empfiehlt Regelung nicht allen

Auf linker Seite des Politparketts ist man von der Idee weniger angetan. So stösst sich SP-Grossrätin Luzia Capanni an einem Verbot, das sei nie eine gute Lösung: «Mich erstaunt dieses Fazit. Ich denke, die Pause ist eine Pause und da sollte man sich so betätigen und unterhalten können, wie man möchte.» Damit Kinder bei Schuleintritt gut Deutsch sprechen, brauche es Frühförderung, heisst es bei der SP. Das brauche mehr Investitionen und Ressourcen.

Auch der Reinacher Gesamtschulleiter Draeyer befürwortet im Übrigen die gesamtkantonale Übernahme der Deutsch-Pflicht nicht. Diese sei in seiner Gemeinde mit ihrem hohen Ausländeranteil passend. Gemäss Gemeindeangaben betrug dieser Ende 2022 nämlich über 43 Prozent. In anderen Gemeinden machten solche Regeln allerdings keinen Sinn, hält der Schulleiter fest.