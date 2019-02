Kauffrau oder Kaufmann in Menziken, Sanitär-Installateur in Gontenschwil, Koch in Birrwil oder Polymechaniker in Leutwil – die Besetzung der Lehrstellen gestaltet sich für viele Unternehmen schwierig. Ziel des Neue-Regionalpolitik-Projekts «Faszination Berufswelt aargauSüd» ist es, den Schülern in der Region das Angebot an Berufslehren besser bekannt zu machen und so das Problem der Lehrstellenbesetzung der Unternehmen in der Region zu entschärfen, im besten Fall zu lösen.

Bei der Rudolf Gloor AG in Leutwil wird ein Polymechaniker oder Produktionsmechaniker gesucht. Beide Berufe haben sehr gute Zukunftsaussichten. Geschäftsführer Roland Gloor dazu: «Wir sind ein typischer Familienbetrieb mit elf Mitarbeitenden und bieten unseren Lernenden eine praxisbezogene, vielseitige Ausbildung an. Je nach schulischen Leistungen als Polymechaniker EFZ (4 Lehrjahre) oder als Produktionsmechaniker EFZ (3 Lehrjahre). Wir stellen alle zwei Jahre einen Lehrling ein und hoffen, vielleicht mithilfe von ‹Faszination Berufswelt aargauSüd› einen passenden Kandidaten zu finden.»

Das Spital kann auch KV

Das Asana Spital Menziken ist einer der grössten Ausbildner in der Region Oberes Wynental. Tanja Stamms, Leitung Human Ressources im Asana Spital Menziken, konnte die freie KV-Lehrstelle bis jetzt noch nicht besetzen. «Vielen Jugendlichen ist nicht bewusst, dass man in einem Spital neben den Pflegeberufen auch eine kaufmännische Ausbildung machen kann. Eine sehr attraktive sogar. Unsere Branche, Spitäler, Kliniken und Heime, ist höchst interessant und abwechslungsreich.»

Bei der Suche nach KV-Lernenden setzt Tanja Stamms auf Mund-zu Mund-Propaganda der speziellen Art: «Ich veranstalte einmal im Jahr einen Elternmorgen. Ziel ist es, die Eltern der Lernenden persönlich zu treffen um ihnen Informationen zum Asana Spital Menziken und wichtige Informationen rund um die Ausbildung ihrer Kinder zu geben. Die Eltern schätzen den Austausch und werben so in ihrem persönlichen Umfeld für unsere Ausbildungsplätze.»