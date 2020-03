Polizeistunde für die «Haltestelle»: das ehemalige Restaurant wird nach 13 Jahren endgültig abgerissen

Das Haus mit dem Namen «Haltestelle» ist ein markantes Gebäude. Breit und behäbig steht es an der Dorfstrasse Schöftland, umzingelt von Parkplätzen. Seit bald 13 Jahren steht es leer, und viele denken, man habe es bewusst verlottern lassen, um einen Abbruch zu provozieren. Ziel erreicht, könnte man nun sagen: Noch bis zum 6. April liegt auf der Gemeinde Schöftland ein Abbruchgesuch für diese Liegenschaft auf. Bauherr und Besitzer ist die SFP Retail AG in Zürich mit einem Schweizer Immobilienfonds.

«Es entstehen nicht einfach Parkplätze»

Geplant sei, so Joachim Schütz von der SFP Retail AG, eine Erweiterung des Coop-Zentrums: «Noch ist vieles in der Schwebe; wir sind in der Projektphase, am Evaluieren.» Sicher ist eines: Wo die «Haltestelle» stand, entstehen nicht einfach Parkplätze. Bis etwas Neues gebaut wird, werde dieses Areal eingeschalt, also gesichert. Wann das Projekt aufgelegt wird, kann Schütz noch nicht sagen.

Keine «im Ortsbild wichtige Baute» mehr

Dabei galt das Gebäude bis zur Inkraftsetzung der neuen Bau- und Nutzungsordnung im letzten Jahr als «im Ortsbild wichtige Baute». Deshalb konnte Coop das Haus im Jahr 2007 auch nicht abreissen und, wie einst geplant, für Parkplätze nutzen. Nicht das Gebäude an sich war damals als schützenswert erachtet worden, sondern die Stellung des Hauses direkt an der Dorfstrasse, dessen Gebäudeprofil und Erscheinung. Seit der letzten Revision der Bau- und Nutzungsordnung, bei der zusammen mit der Kantonalen Denkmalpflege alle schützenswerten Bauten der Gemeinde überprüft wurden, gilt das nicht mehr.