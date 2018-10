Die reformierte Kirchgemeinde Kulm teilt mit: Nach einem Zeckenstich erkrankte Pfarrerin Esther Worbs (61) an einer schweren Virusinfektion mit Hirnhautentzündung. Sie konnte die Reha-Klinik inzwischen verlassen, ist aber noch bis auf weiteres krankgeschrieben, da die Wiederherstellung der Gesundheit noch nicht abgeschlossen ist. Sie wird im Rahmen der Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess schrittweise Arbeiten aufnehmen. In der Zwischenzeit wird Frau Pfarrerin Mária Dóka wie bisher die Stellvertretung übernehmen. (AZ)