Nach der Veröffentlichung von Meilis Geschichte in der AZ liefen die Diskussionen via Onlinekommentare und in den sozialen Medien heiss. Von einer zunehmenden Rücksichtslosigkeit vonseiten der Jugendlichen und «Ordnungshütern, die tatenlos zusehen» sprachen dort die einen. Andere plädierten für Toleranz und schrieben, dass Jugendliche sich heute nirgends mehr aufhalten und feiern könnten.

«Unsere Lautsprecher-Böxli»

Nun melden sich die Jungen selber zu Wort. Und dies nicht, um zum Gegenschlag auszuholen, sondern, um einen Kompromiss anzustreben. Als Reaktion auf die Petition formulierten sie auf petitio.ch ihre «Gegenpetition für Aufenthaltsverbot». Darin wünschen sie, dass ein alternativer Aufenthaltsort für Jugendliche und junge Erwachsene geschaffen wird oder dass für den Schulhausplatz Regeln geschaffen werden, die sowohl ihnen wie auch den Anwohnern entsprechen.

Seit neun Tagen ist die Petition aufgeschaltet, 93 Personen unterstützen sie bereits. Lanciert haben sie Michael, Valentina und Elvedin, alle sind sie 19 und sie sprechen für sich und ihre Kollegen, die sich jeweils auf dem Bez-Areal aufhalten. «Wir möchten, dass die Leute die Situation auch aus unserem Blickwinkel betrachten», sagt Michael. «Wenn man uns hier nicht will, was haben wir für Alternativen, um uns zu treffen? Es stimmt, wir treffen uns gerne hier, vor allem im Sommer. Mit den Tischen und Bänken haben wir viele Sitzmöglichkeiten», sagt Michael weiter. Weit und breit gäbe es keinen geeigneteren Ort, deshalb würden Kollegen aus dem ganzen Wynental nach Feierabend nach Unterkulm kommen. Viele von ihnen mit dem Auto. «Wir finden, die Jugend braucht solche Plätze. In Jugendtreffs gehen wir nicht mehr, die meisten von uns sind über 18 Jahre alt.»

Den jungen Männern und Frauen wird vorgeworfen, die Nachtruhe zu stören. Gegenüber der Gemeinde und Repol sagten Anwohner, es würde laut gefeiert. Petitionärin Brigitte Meili sprach von aufheulenden Motoren und quietschenden Bremsen. «Wir haben unsere Lautsprecher-Böxli, damit hören wir Musik», sagt Valentina. Man könne ein lautes Geräusch hin und wieder nicht verhindern, auch, weil der Platz mangels Alternative mehreren Altersgruppen als Treffpunkt diene. «Wenn Junge aus der Umgebung im Alter zwischen 13 und 24 abends noch schnell weg wollen, gehen sie automatisch aufs Bez-Areal», sagt ihr Kollege Adnan (19).

Lösung für beide Parteien

Die in der Petition formulierte Nachricht an die Gemeinde ist klar: «Gebt uns Jungen einen Platz.» «Einen Platz, wo nicht gleich jeder kommt und meckert, wo wir auch mal bis 23 Uhr bleiben können und niemanden stören», wie Valentina präzisiert. Haben sie auch eine Idee, wo dieser sein könnte? Den Jungen fällt spontan nichts ein. Auf anderen Schulhausplätzen würde auch reklamiert und abgelegene Standorte seien nicht für alle erreichbar.

Realistischer scheint ihnen selber die zweite Variante, die sie in der Petition erwähnen: Das Schulareal soll weiterhin ihr Treffpunkt bleiben und zwischen den Anwohnern und ihnen soll ein Kompromiss vereinbart werden. Mit Regeln und Freiheiten, mit denen beide Parteien leben können. Dazu Michael: «Unter der Woche würde es uns reichen, bis 22 Uhr hier sein zu können. An den Wochenenden könnte man dagegen etwas auf uns zukommen.»