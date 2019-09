Hans Ulrich Mathys: Wir fordern vom Gemeinderat, dass er diesen unsäglichen Beschluss rückgängig macht. Wir haben Petitionsbögen gedruckt, die wir an alle Haushalte geschickt haben. Darauf stehen auch die Gründe, weshalb die Glocken weiterschlagen sollen wie bisher. Die Glocken auf dem Schulhaus-Turm läuten schon seit Jahrzehnten und die umliegenden Bewohner stört das nicht. In unseren ländlichen Gebieten gehört der Glockenschlag zum Dorfleben.

Würden Sie es in Ihrem Dorf begrüssen, wenn der Glockenschlag in der Nacht abgeschaltet wird?

Wie viele Unterschriften haben Sie inzwischen zusammen?

Wir haben innert zweier Wochen schon 250 Unterschriften gesammelt. Und es werden uns immer noch Petitionsbögen zugeschickt.

Warten Sie mit dem Überreichen der Petition also noch zu, um mehr Unterschriften zu sammeln?

Nein, wir werden die Petition mit den 250 Unterschriften dem Gemeinderat in den nächsten Tagen übergeben, um ein erstes Zeichen zu setzen. Die 250 sind für uns bereits ein grosser Erfolg (bei 1450 Einwohnern, Anm. der Red.). Viele Petitionsbögen kommen noch verspätet rein, weil sie beim ersten Versand in die Briefkästen mit einem Stopp-Werbung-Kleber nicht eingeworfen wurden. Was jetzt an Unterschriften reinkommt, können wir später nachreichen.

Es war also nicht schwierig, die Unterschriften zu sammeln?

Im Gegenteil. Die Unterschriften sind uns wie gebratene Tauben ins Maul geflogen. Viele Bewohner haben uns dabei ihren Unmut über die Verfügung des Gemeinderats kundgetan. Wir bekamen Anrufe von Leuten, die unseren Petitionsbogen nicht im Briefkasten hatten und einen nachgeschickt haben wollten.

Sie sprechen von einem ersten Zeichen. Planen Sie weitere?

In einer ersten Phase wollen wir den Gemeinderat dazu bringen, seinen Entscheid zu überdenken und nochmals über die Bücher zu gehen. Das müsste er doch, wenn so viele Bewohner gegen das nächtliche Abschalten der Glocke sind. Sollte er aber nicht reagieren, werden wir in einer zweiten Phase weitere Forderungen stellen. Dazu kann ich aber noch nichts Näheres sagen.

Auf dem Petitionsbogen steht, dass der Entscheid des Abschaltens auf einen Antrag eines Bauinvestors hin gefällt wurde. Stammt diese Aussage aus sicherer Quelle?

Ja, das ist kein Hirngespinst. Unsere Quelle diesbezüglich ist sicher. Und der Antragsteller wohnt nicht einmal in Holziken.

Die SVP Holziken hat auch angekündigt, zu prüfen, ob der Entscheid des Gemeinderats rechtens gewesen ist.

Unser Anwalt hat den Entscheid herausverlangt, auch, um zu prüfen, ob gegen ihn ein Rechtsmittel möglich ist. Daran sind wir noch.