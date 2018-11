Für Bauämter ist es schwierig, diesen Forderungen nachzugehen – nicht nur aus Sicherheitsgründen. «Das in diesen Tagen herunterfallende Laubwerk der Bäume dient der belebten Bodenschicht als Schutz- und Nahrungsspender und bietet vielen Kleinlebewesen in der kalten Jahreszeit Unterschlupf», schreibt die Gemeinde Reinach in ihren Nachrichten. Zu viel Laub werde gesammelt Dem pflichtet Johannes Jenny von Pro Natura Aargau bei. Laub verrotte und gebe Nährstoffe an den Boden ab. «Von diesem Prozess lebt eine ganze ‹Artengarnitur›, die sogenannten Destruenten», sagt Johannes Jenny. Dazu gehören Regenwürmer, Milben, Pilze und Bakterien. Diese sind an der Umwandlung der Blätter in Humus beteiligt und dienen sie als Futterquelle für grössere Tiere.

Umfrage Sollen Aargauer Gemeinden die welken Blätter im Herbst liegen lassen? 31% Ja. 58% Teilweise ja, aber nicht überall. 11% Nein.

Grundsätzlich werde viel zu viel Laub eingesammelt, so der Naturschützer. Selbst wer einen grünen Rasenteppich liebe, mache nichts falsch, etwas Laub in der kühlen Jahreszeit liegen zu lassen. So sei der Umwelt gleich doppelt gedient: «Wenn mit viel Energie und lautem Gebläse jedes Blättchen eingesogen oder weggeblasen wird, kommt es zusätzlich zu einer akustischen und energetischen Umweltbelastung», sagt Johannes Jenny. Wo Menschen ausrutschen können oder auf den Strassen sei es jedoch besser, wenn Laub entfernt wird. Wie das Beispiel Suhr zeigt, handelt es sich bei gesammeltem Laub um gigantische Mengen: 30 Tonnen waren es im vergangenen Jahr. Mithilfe von drei Laubbläsern und einer Wischmaschine sammeln Gemeindeangestellte vor allem Blätter von Strassen ein. «Das hat nicht nur einen Schönheitseffekt. Es geht um Verkehrssicherheit», sagt Werkmeister René Fehlmann. Nasses Laub macht die Strassen rutschig. Ausserdem verstopfen die Blätter Einlaufschächte, sodass Regenwasser nicht mehr ablaufen kann.

Petition gegen die Laubbläser: «Reine Arbeitsbeschaffung» Auf der Onlineplattform petitio.ch wehrt sich Alex Schneider aus Küttigen gegen den Lärm von Laubbläsern. Er fordert, dass das Bauamt der Gemeinde Laubbläser restriktiver einsetzt. Ausserdem soll der Gemeinderat «die Bevölkerung über den sinnvollen Einsatz von Laubbläsern im privaten Rahmen» aufklären. Beim Bauamt kann man den Unmut über die lauten Laubbläser teilweise verstehen. Vier Laubbläser besitzt die Gemeinde Küttigen. Doch Karl Deiss, Werkleiter, hält fest: «Ohne die Laubbläser ginge die ganze Arbeit ungemein länger. Wir blasen das Laub nicht überall im Dorf, sondern nur an den exponierten Stellen.» Sind die welken Blätter weggeblasen, werden die Laubhaufen mit einem Laubsauger aufgesaugt und später kompostiert. Für Alex Schneider ist der Einsatz von Laubbläsern indes eine «reine Arbeitsbeschaffung». Besser würde man das gesamte Laub rechen oder die Laubbläser erst einsetzen, wenn das Laub trocken ist. Die Petition ist am 29. Oktober gestartet, dauert bis zum 28. November und hat bis jetzt drei Unterstützer (Stand Mittwoch).

Reklamationen von Anwohnern Aber auch auf öffentlichen Anlagen und Grünflächen bleibt das Laub in Suhr nicht lange liegen. «Sonst wird es durch den Wind sofort wieder auf Strassen und Parkplätze geblasen», sagt Werkmeister René Fehlmann. Ausserdem gebe es immer wieder Reklamationen von Anwohnern, wenn die Gemeinde die Blätter «ihrer» Bäume nicht gleich wegräume. Dies sei auch schon diesen Herbst der Fall gewesen. «Viele wollen kein Laub in ihren Gärten und Einfahrten.» Auch in Lenzburg sieht man keine Möglichkeit, mehr Laub liegenzulassen. «Eine Sportanlage mit Laub funktioniert nicht», sagt Bauamtleiter Heinz Stettler. Auch Parkanlagen, Schulrasen und Baumalleen werden vom Laub befreit. Dazu besitzt die Stadt zehn Laubbläser, die jedoch nicht gleichzeitig zum Einsatz kommen. In der Renaturierungszone am Aabach bleibt das Laub liegen.