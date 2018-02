Ab nächstem Schuljahr gibt es in Strengelbach keine Oberstufe mehr. Damit fällt auch die Papiersammlung durch die Oberstufenschüler weg. «Für die Schule und den Gemeinderat war klar, dass die Sammlung durch die Primarschüler keine Option ist», schreibt der Gemeinderat. Strengelbach prüfte zunächst, ob eine Entsorgungsfirma die Arbeit übernehmen könnte.

«Der wirtschaftliche Ertrag ist jedoch bescheiden.» Da für Altpapapier Tagespreise gelten, kommt es zudem zu erheblichen Schwankungen. In den vergangenen sieben Jahren sei die Sammelmenge um rund 40 Prozent zurückgegangen. Die Entsorgungszentren in der Region hätten dazu beigetragen. In Strengelbach können die Einwohner zudem die Sammelstelle beim Werkhof nutzen.