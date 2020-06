Ortsbürger genehmigten bei sehr hoher Stimmbeteiligung den «Mutschlihaus»-Verkauf

Die Abstimmung ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Die Ortsbürger von Staffelbach wurden am Wochenende an dir Urne gerufen, weil ihre Gemeindeversammlung coronabedingt nicht durchgeführt werden konnte.

Die Stimmbeteiligung war – bei einem völlig unbestrittenen Geschäft – mit 40,5 Prozent bemerkenswert hoch. Von den 64 Teilnehmenden hat ein Einziger nicht brieflich abgestimmt. Und das Resultat war mit 63 zu 1 Stimmen äusserst klar.

Die Staffelbacher Ortsbürger verkaufen für 360'000 Franken das «Mutschlihaus» an eine Privatperson. Das stark renovationsbedürftige Liebhaberobjekt liegt idyllisch in einem Seitental des Suhrentals im Dorfteil Wittwil. (uhg)