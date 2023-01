Öffentlicher Verkehr Bahnhof Unterkulm Nord: 300 Meter Umweg, um in den Zug einzusteigen Wer an der Strasse gleich gegenüber vom Bahnhof steht, hat keine andere Wahl: Die nächste Strassenüberquerung ist je 150 Meter entfernt, die Bahngleisunterführung nur via KWC-Areal erreichbar. Ein Ausbau unter die Strasse hindurch würde viel kosten, heisst es.

Der Bahnhof Unterkulm Nord: Wer gleich gegenüber wohnt, muss 300 Meter Umweg laufen, um in den Zug einsteigen zu können. Bild: Kim Wyttenbach

(23. November 2018)

Hochmodern, mit einer städtischen Aura, mutet das neu überbaute Areal der Firma KWC an, mit dem auffallenden Hochhaus und der grossen Skulptur, die einen riesigen Wasserhahn darstellt. Modernisiert wurde teils auch der nebenan liegende Bahnhof Unterkulm Nord. Vom KWC-Areal her hat man direkten Zugang zur Gleisunterführung und somit zu den Zügen in Richtung Menziken oder Aarau. Die andere Seite des Bahnhofs aber ist aus Sicherheitsgründen mit einer durchgehenden Absperrung von der dicht entlang führenden Kantonsstrasse abgeriegelt.

Dass man so Passanten von gefährlichem Überqueren von Strasse und Bahnschienen abhalten will, ist nachvollziehbar. Was hingegen erstaunt ist, dass es keinen Zugang gibt von der anderen Strassenseite her zum Bahnhof. Wer dort auf dem Trottoir steht, kann nicht direkt aufs Perron. Wer im relativ neuen Gebäude gleich gegenüber wohnt, ist zwar etwa zehn Meter Luftlinie von den Zügen entfernt, lebt je nachdem mit gewissem Bahnlärm, kann aber die Vorzüge dieser theoretischen Nähe zum öffentlichen Verkehr nicht auskosten.

Einen Fussgängerstreifen gibt es nicht. Um aufs Gleis zu gelangen, muss man nach links oder rechts rund 150 Meter laufen, um überhaupt über die Strasse gelangen zu können. Von dort sind es weitere rund 150 Meter bis zum Eingang der Gleisunterführung.

Eine Weiterführung dieser unter das Bahngleis und die Strasse hindurch, zum Beispiel in den gegenüberliegenden Blumenweg, gibt es nicht. Man hat aber den Eindruck, dass Platz dafür reserviert wurde, denn die Unterführung endet in eine abgerundete Wand. Auf der anderen Strassenseite gibt es freie Landflächen. Potenzial für neue, verdichtete Wohnbauten und damit auch eine erhöhte ÖV-Nachfrage wäre da.

Vom Gleis hinunter in die Unterführung: Rechts gelangt man zum KWC-Gebäude, links aber trifft man nur auf eine abgerundete Wand. Für eine Weiterführung unter die Strasse hindurch wäre theoretisch Platz reserviert. Bild: Daniel Vizentini

Das Thema Unterführung ist wieder aktuell, sagt Aargau Verkehr

Dies bestätigt Michael Briner, Kommunikationsverantwortlicher von Aargau Verkehr: Die Verlängerung der bestehenden Unterführung wie der Bau einer weiteren Unterführung waren bei der Erstellung des Bahnhofs 1995/96 ein Thema. «Angesichts der geplanten Bautätigkeit auf den gegenüberliegenden Parzellen ist das Thema wieder aktuell», sagt er.

Auf Nachfrage erklärt der Unterkulmer Gemeindeschreiber Beat Baumann, warum die Unterführungen nie gebaut wurden. Priorisiert wurde damals eine beim Coop, wegen der Nähe zu den Gewerbelokalen und der Schule. Doch ein Schicksalsschlag kam dazwischen: «Leider ereignete sich Mitte der 90er-Jahre ein tragischer Verkehrsunfall eines Schülers auf einem Fussgängerstreifen in der Nähe der Schule. Als Sofortmassnahme wurde damals entschieden, die heutige Lichtsignalanlage zu installieren», erinnert er sich. Die Erstellung der Unterführung hätte zu viel Zeit in Anspruch genommen.

Der Bahnhof Unterkulm Nord, als das KWC-Hochhaus noch in Bau war. Bild: Michael Küng

(25. Oktober 2019)

An der Gmeind zuerst bejaht und dann verworfen

1997 stimmte die Gemeindeversammlung zunächst dem Antrag eines Bürgers für eine durchgehende Unterführung beim Bahnhof Nord zu. Dies aber nur, falls die Ampel beim Fussgängerstreifen vor der früheren Drogerie Klaus (neben dem Denner) vom Kanton nicht bewilligt würde.

Im Jahr 2000 kam das Thema wieder vor die Gmeind, denn in der Zwischenzeit hatte der Kanton der Ampel zugestimmt. Der Gemeinderat setzte auf diese Lösung, da der Schulweg dadurch sicherer würde. 97'000 Franken hätte die Gemeinde daran gezahlt, ein Ausbau der Unterfüh­rung beim Bahnhof hingegen würde der Gemeinde einige hunderttausend Franken kosten, hiess es damals.

«Objektiv betrachtet, würde diese Anlage nur wenigen Einwohnern nützen», liest man im Protokoll der damaligen Gmeind. «Weitere, teure Fussgängeranlagen zur Querung der Kantonsstrasse sind momentan nicht notwendig», sagte der Gemeinderat. Das Stimmvolk lehnte die Unterführung wieder ab.

Letzte Abklärungen zeigen: Es würde 1,3 Millionen kosten

2014 hat der Gemeinderat die Idee einer durchgehenden Unterführung beim Bahnhof Nord wieder aufgenommen und im Kommunalen Gesamtplan Verkehr (KGV) mit Umsetzungshorizont «kurzfristig/mittelfristig» verankert.

«Die Unterführung und das Mittelperron können von der Ostseite der Hauptstrasse nur über erhebliche Umwege erreicht werden», wird im KGV erkannt. «Dies verleitet die Fussgänger, in einem nicht gesicherten Bereich die Strasse und Gleise zu queren», was vermehrt beobachtet worden sei und «schlicht ein zu grosses Unfallrisiko» darstelle. «Durch die schlechte Fussweganbindung wird auch die ÖV-Erschliessungswirkung der Haltestelle Nord deutlich reduziert.»

Der Wasserhahn-Brunnen neben dem KWC-Hochhaus. Gleich dahinter geht es zur Bahnhofsunterführung und aufs Gleis. Bild: Cynthia Mira

(27. Juli 2021)

Im KGV heisst des deshalb weiter: «Die Haltestelle Nord muss im Zusammenhang mit der Umnutzung des KWC-Areals dringend umgestaltet und besser erreichbar werden.» Neun Jahre später wurde die Unterführung zwar noch nicht verlängert, seit wenigen Monaten aber liegt eine Studie dafür vor. Laut dieser belaufen sich die zu erwarteten Baukosten auf rund 1,3 Millionen Franken, Stand Mai 2022. Diese Kosten wären laut Beat Baumann vollumfänglich von der Gemeinde zu tragen. «Ein Entscheid über die weitere Planung ist im Moment noch ausstehend.»

Auf Rosen gebettet ist Unterkulm nicht: Der Steuerfuss beträgt 115 Prozent, 2023 erhält die Gemeinde fast 2,4 Millionen Franken vom kantonalen Finanzausgleich. Pro Kopf sind es 721 Franken – am fünftmeisten im Kanton und am meisten im Wynen- und Suhrental.