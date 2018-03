Am Abend des 15. Junis wird man wissen, wie gross die Chancen sind, dass im Wynental (Teufenthal bis Burg) und im Seetal (Birrwil/Beinwil am See) eine neue Oberstufen-Kreisschule mit knapp 1000 Schülern und etwa 150 Lehrkräften entsteht.

Die Satzungen der geplanten Kreisschule aargauSüd sind so weit ausgearbeitet, dass sie den elf Gemeindeversammlungen vorgelegt werden können. Sagen die Stimmbürger Ja, ist die Sache entschieden – immer vorausgesetzt, dass es keine Referenden gibt.

Die Bildung der neuen Kreisschule ist letztendlich eine Fusion der beiden bestehenden Kreisschulen Homberg und Mittleres Wynental sowie der Schule Menziken.

Keine neuen Schulhäuser

«Der grössere Schulverband soll eine Planungssicherheit für die Gemeinden und Mitarbeitenden bieten, vor allem aber den Schülern ein vielfältigeres Lernangebot ermöglichen», heisst es in einer Medienmitteilung der Projektgruppe.

Zudem könnten die finanziellen Mittel in einer grösseren Organisation effizienter genutzt werden, was letztlich einen positiven Einfluss auf die Schulqualität habe, was der Jugend zugutekomme.

Das Schulgesetz kennt die Begriffe Schulstandorte und Schulanlage. Die Oberstufenstandorte haben mindestens sechs Bezirksschul- oder sechs Sek/Real-Klassen. Sie werden in den Satzungen definiert.

Es sind dies Menziken, Reinach und Unterkulm. Reinach und Unterkulm behalten ihre Bezirksschulen, Menziken verliert sie (die AZ berichtete). Schulstandorte können in Form von Schulanlagen eine Art Filialen haben. So ist wahrscheinlich, dass ein Teil der Sek/Real-Klassen vom Standort Unterkulm in die Anlage Oberkulm ausgelagert wird.

Entscheidend ist die bestehende Schulinfrastruktur. «Die Standortgemeinden Menziken, Reinach und Unterkulm sind nicht gewillt, in neue Gebäude zu investieren», betont Unterkulms Gemeindeammann Emil Huber, der als Sprecher der Projektgruppe auftritt.

Inbetriebnahme im Sommer 2020

Wie werden die Schüler zugeteilt? Es gebe nicht eine sture Gebietsaufteilung, betont Huber. «Die Schüler werden nicht einfach im ganzen Tal herumgeschickt.» Kriterien sind erstens die Länge und Art (öV vorhanden?) des Schulweges.

Zweitens soll die Kontinuität gewährleistet werden (möglichst wenige Schulhaus-Wechsel). Drittens spielen die sozialen Beziehungen eine Rolle (gehen die Geschwister schon ins gleiche Schulhaus?). Und viertens geht es natürlich auch um schulorganisatorische Gründe. Die ersten Schüler werden im August 2020 die neue Kreisschule aargauSüd besuchen.

Keine Volkswahl

Die Führungsgremien sollen entpolitisiert werden. Deshalb sehen die Satzungen vor, dass der elfköpfige Kreisschulrat nicht vom Volk (wie etwa in Aarau-Buchs oder in Entfelden), sondern von den Gemeinderäten gewählt wird.

Es gibt je einen Vertreter pro Gemeinde. Der Kreisschulrat wählt die Kreisschulpflege, die operative Führung. Sie hat sieben Mitglieder. Die Standortgemeinden Menziken, Reinach und Unterkulm stellen je ein Mitglied. Die anderen vier Mitglieder werden von den Gemeindepaaren Teufenthal/Oberkulm, Gontenschwil/Zetzwil, Leibach/ Burg und Birrwil/Beinwil am See gestellt.

Die Stimmbürger haben die Möglichkeit, gegen Entscheide des Kreisschulrates das fakultative Referendum zu ergreifen. Es sind dafür die Unterschriften von 10 Prozent der Stimmberechtigten oder maximal 3000 Unterschriften notwendig. Die Schulhäuser bleiben im Besitz der Gemeinden, das Schulgeld wird gemäss der kantonalen Verordnung verrechnet. «Tendenziell ist mit einer leichten Reduktion des Schulgeldes zu rechnen», heisst es. (uhg)