Oberkulm Wegen defekter Parkuhr: Parkfeld vor Gemeindehaus wird zur Blauen Zone Noch diesen Sommer sollen Parkscheiben die Parkuhr vor dem Oberkulmer Gemeindehaus ablösen. Langzeitparken wird aber auch künftig möglich sein.

Wer hier parkieren will, muss in Zukunft eine blaue Parkscheibe dabei haben. Bild: Ruth Merz

Vor dem Oberkulmer Gemeindehaus zu parkieren, ist zurzeit immer wieder Mal gratis. Nicht etwa, weil die Gemeinde das so will, sondern weil die Parkuhr regelmässig defekt ist. Mehrere Wartungen und die Zeiträume, in denen es nicht möglich ist, für den Parkplatz zu bezahlen, sorgen in Oberkulm dafür, dass sich die Parkfelder finanziell nicht mehr lohnen. «Die Parkuhr ist die meiste Zeit abgedeckt», erzählt Gemeindeschreiberin Petra Sommer. Dies hat unter anderem auch dazu geführt, dass einzelne Bürgerinnen und Bürger die Gemeinde dazu aufforderten, das Problem zu lösen.

Den Forderungen ist die Gemeinde nun nachgekommen: «Statt der Parkuhr, soll die Fläche künftig zur Blauen Zone werden», sagte Gemeindeammann Roger Schmid an der Sommer-Gmeind. Die entsprechende Signalisation wird in den kommenden Tagen ausgeschrieben, wie Gemeindeschreiberin Sommer mitteilt. Gehen während der öffentlichen Auflage keine Einsprachen ein, könnte der Wechsel der Parkierregelung noch diesen Sommer erfolgen.

Die Alternativlösung bleibt

Neu wird Parkieren täglich von 8 bis 19 Uhr mit einer Parkscheibe möglich sein. Für diejenigen, die das Auto den ganzen Tag auf dem Platz zwischen Schule und Wohnquartieren stehenlassen wollen, soll es aber dennoch eine Lösung geben. «Bei der Gemeinde kann eine Parkkarte für fünfzig Franken im Monate gelöst werden», hält die Gemeindeschreiberin fest. Ein solches Angebot für Dauerparkierer gebe es bereits heute.

Und was passiert mit der Parkuhr? Gemäss Sommer ist eine Rücknahme der Parkuhr durch den Händler ausgeschlossen. Die angeschlagene Parkuhr soll daher, wenn möglich, anderweitig verkauft werden. Konkrete Angebote gebe es im Moment aber noch nicht.