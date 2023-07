Oberkulm Von Highland Games für Kinder bis zur Whiskey- und Zigarren-Lounge: So wird das Oberkulmer Rotkornfest aussehen Vom 8. bis zum 10. September findet auf der Wiese beim Schmittenweg das vierte Oberkulmer Rotkornfest statt. Laut dem OK könnte es das letzte in dieser Form sein.

Wo heute noch Getreide wächst, wird im Herbst das Rotkornfest stattfinden. Im Bild: OK-Mitglieder Urs Bögli (links) und Alfred Walti. Bild: Natasha Hähni

«Dieses Jahr feiern wir primär das Oberkulmer Rotkorn und nicht den Whisky», sagt Urs Bögli. Vor 13 Jahren wurden er und Alfred Walti von der Gemeinde angefragt, ein Organisationskomitee für das damalige Jubiläumsfest der Gemeinde zusammenzustellen und den Anlass zu organisieren. Vom 8. bis zum 10. September dieses Jahres findet nun bereits das vierte Fest in Oberkulm statt.

Die Gemeinde trägt den Event seit der ersten Ausgabe mit einer Defizitgarantie mit. Die ist auch nötig, wie OK-Präsident Walti findet: «So ein Fest ist abhängig vom Wetter.» Er spricht aus Erfahrung. Am Jubiläumsfest im Jahr 2010 habe es am ersten Abend in Strömen geregnet. «Der Festplatz stand innert kürzester Zeit unter Wasser», erinnert er sich. «Wir haben dann Löcher in den Boden gebaggert und Holzschnitzel auf dem ganzen Gelände verteilt, damit der Boden am nächsten Tag wieder trocken war.»

Im Rahmen der Feier im Jahr 2014 hat das OK mithilfe der Brennerei Lüthy aus Muhen den ersten Whisky aus Oberkulmer Rotkorn gebrannt. Nachdem der drei Jahre lang beim Unternehmen in einem Fass lagerte, habe die Fertigstellung des Getränks den Grund für ein zweites Fest geboten. «So zog sich das Fest dann weiter», sagt Walti. Das OK sieht noch ähnlich aus wie jenes vor 13 Jahren. «Wir haben lediglich ein paar jüngere Leute dazugeholt, um auch neue Ideen einfliessen zu lassen», so Bögli.

Betreiben von Festbeizen wird schwieriger

So gebe es am Samstag den Tag durch einen Rotkorn- und Handwerkermarkt. Dafür wird die Schmittenstrasse von 11 bis 16 Uhr gesperrt. Auf den zwei Feldern, die an die Strasse angrenzen, ist das Festgelände geplant. Auf der einen Seite soll es ein Bauernzelt geben, in dem lokale Bäuerinnen und Bauern unter anderem Brot mit dem Urdinkel backen. «Auch Ponyreiten und einen Streichelzoo werden bei diesem Zelt stattfinden», erklärt Bögli. Ausserdem wird eine Strohburg – also eine Art Hüpfburg aus Strohballen – aufgestellt.

Das eigentliche Festzelt wird auf der Wiese gegenüber aufgestellt. «In der Mitte wird die Bühne und in jeder Ecke ein Gastbetrieb aufgestellt», erklärt Bögli. Die ungewöhnliche Auslegung sorge einerseits für ein familiäres Gefühl: «Man geht in die Beiz zum Essen und dann ein paar Schritte weiter zum Kaffee», sagt Walti. Vor allem aber könne man so den Festbetrieb überhaupt garantieren. «Die Bewirtung von grossen Festzelten ist heute eine Herausforderung», sagt Bögli.

In Oberkulm werden einerseits die Landfrauen Oberkulm, die Musikgesellschaft und der Schützenverein je eine Ecke des Festzeltes bewirtschaften. Die vierte Ecke übernimmt ein ehemaliges OK-Mitglied mit seiner Beiz – die steht jedoch in der Walliser Gemeinde Bellwald. «Bellwald Tourismus wird mit dem Restaurant Hasestall und der Frauenriege Oberkulm (Service) dort sein», erzählt Walti. In einem Anbau ist ausserdem eine Whisky- und Zigarren-Lounge geplant. Weiter vorne an der Schmittenstrasse betreibt der Feuerwehrverein die Bar «Zum blauen Hydrant».

Stroh-Hüpfburg und Highland Games

Während der Samstag vor allem im Namen des Rotkorns steht, ist der Freitagabend der schottischen und irischen Kultur gewidmet, die mit dem heimischen Whisky verbunden wird: «Wir haben Highland Games geplant – sogar für die Kinder!», sagt Bögli. Am Samstag können sich also alle Besucherinnen und Besucher beim Baumstammwerfen oder Bogenschiessen versuchen. «Axtwerfen lassen wir bei den Kindern wohl sein», sagt er und lacht. Es gehe vor allem darum, ihnen eine Abwechslung zu den üblichen Jugendfest-Aktivitäten zu bieten. «Ein Riesenrad oder ein Feuerwerk haben wir nicht, dafür viele originelle Sachen», sagt Walti.

Organisieren werden die Kinder-Highland-Games die örtlichen Royal Rangers. Für die Erwachsenen-Variante schaue ein Team aus Frick, welches solche Anlässe als Wettkampf regelmässig organisiere. Weiter gibt es am Rotkornfest ein Säulirennen und eine Milka-Kuh zum Melken. Eintritt verlangt das Organisationsteam für das Fest keinen. Finanziert wird das Oberkulmer Rotkornfest gänzlich durch Sponsoren. Neben Swisslos würden sich vor allem viele lokale Unternehmen und Einzelpersonen am Fest beteiligen. «Dafür sind wir natürlich enorm dankbar», sagt Walti.

Wann das nächste Fest stattfindet, ist noch nicht klar. «Wohl nicht vor 2026», sagt Walti. So lange dauere es mindestens, bis der neue Whisky fertig ist. Ob ein nächstes Fest in dieser Form überhaupt stattfinden kann, ist aber noch nicht sicher. «Der Festplatz ist in der Bauzone, es könnte also jederzeit eine Überbauung entstehen. Dann müssten wir uns einen neuen Ort suchen», sagt Walti. Schon heute wird auf der Parzelle gleich neben dem heutigen Getreidefeld gebaut.