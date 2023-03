Möriken-Wildegg Jahrhundertelang wurde hier Mehl gemahlen – damit ist Schluss: Migros schliesst ihre Jowa-Mühle

Nach Jahrhunderten in Betrieb wird in der Mühle an der Bruggerstrasse in Möriken-Wildegg nun nicht mehr gemahlen. Was aus dem prägnanten Gebäude stattdessen wird, weiss die Besitzerin Migros noch nicht.