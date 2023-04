Oberkulm Neues Miniquartier in Oberkulm geplant – es könnte schon in rund einem Jahr bezogen werden In Oberkulm sind gegenüber dem Bahnhof fünf Einfamilienhäuser für 3,5 Millionen Franken geplant. Bis zum Zeitpunkt der Fertigstellung wird der Bahnhof jedoch nicht mehr am selben Ort sein.

Gleich beim Bahnhof Oberkulm sollen fünf Einfamilienhäuser entstehen. Visualisierung: zvg

Auf einer Wiese, in Gehdistanz von Schule, Gemeindeverwaltung und dem aktuellen Bahnhof Oberkulm, sollen schon bald fünf neue Einfamilienhäuser entstehen. Die Terra Secura AG plant auf den knapp 4800 Quadratmetern vier unabhängige 6,5- und ein 7,5-Zimmer-Haus. Allesamt dreigeschossig inklusive Keller und mit eigenem Garten. Die Überbauung wird die Bauherrin voraussichtlich knapp 3,5 Millionen Franken kosten. Die vergleichsweise geringen Baukosten sind gemäss der Projektverfasserin, Atmoshaus AG, dem flachen Grundstück zu verdanken.

Die Einfamilienhäuser an der Gontenschwilerstrasse sollen laut Atmoshaus AG über einen gedeckten Sitzplatz, einen Balkon und «grosszügige Zimmergrössen» verfügen. «Um keine Einschränkungen bei den benachbarten Parzellen zu verursachen», habe man die Zufahrt des Miniquartiers ausserdem in der Mitte der Parzelle geplant. Die Strasse diente gleichzeitig als Spielraum für Kinder.

Bezug in einem Jahr geplant

Das Baugesuch zum Projekt liegt noch bis Ende April bei der Gemeindeverwaltung auf. Der Verkauf der Häuser soll voraussichtlich schon im Mai dieses Jahres beginnen. Kostenpunkt für potenzielle Käuferinnen und Käufer: rund 1 Million Franken pro Haus. Gibt es keine Verzögerungen bei der Bewilligung, könnten die Bauarbeiten im Herbst 2023 starten. Der Bezug ist auf knapp in einem Jahr, also im Sommer 2024, geplant.

Somit sollte der Bahnhofsneubau in Oberkulm abgeschlossen sein, bis die ersten Hausbesitzerinnen und -besitzer einziehen. Die beiden anderen Haltestellen in der Gemeinde (Oberkulm Post, Oberkulm Bahnhof) werden dann nicht mehr in Betrieb sein. Der neue Bahnhof Oberkulm wird rund 250 Meter weiter entfernt sein als der aktuelle. Gemäss Projektwebsite der Aargau Verkehr AG ist die Inbetriebnahme des neuen Bahnhofs – rund 400 Meter vom neuen Quartier entfernt – auf den Fahrplanwechsel im Dezember 2023 geplant. Die Bauarbeiten laufen seit Oktober 2022.