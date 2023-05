Oberkulm Michael Maurer ist neuer Gemeinderat In stiller Wahl wurde in den letzten zehn Jahren kein Gemeinderatsmitglied mehr gewählt – bis jetzt. Der Parteilose hat auf sich auf einen Schlag gleich zwei Gremien angeschlossen.

Michael Maurer ist in der neuen Kulturkommission und im Gemeinderat. Bild: zvg

Auf der Gemeindewebsite heisst es noch: vakant. Mittlerweile ist der Gemeinderatssitz aber wieder besetzt. In stiller Wahl wurde der 31-jährige Michael Maurer gewählt. Der Urnenwahlgang wurde in diesem Fall übersprungen, da sich nur Maurer innerhalb der Nachmeldefrist angemeldet hat. In den letzten zehn Jahren wurde kein Ersatzmitglied des Gemeinderats mehr in stiller Wahl gewählt.

Auf den freien Platz im Gemeinderat wurde der Kaufmann nicht durch eine Partei aufmerksam. Er ist parteilos. Stattdessen ist er bei der Informationsveranstaltung zur Gründung einer Kulturkommission für Oberkulm darauf aufmerksam geworden. Nun sitzt Maurer gleich in zwei Gremien: in der neuen Kulturkommission und im Gemeinderat.

Gegen letztere Besetzung hätten Stimmbürgerinnen und Stimmbürger nach seiner stillen Wahl eine Beschwerde einreichen können. Die stellvertretende Gemeindeschreiberin Michaela Marijevic bestätigt jedoch: «Es wurde keine Beschwerde eingereicht.» Effektiv antreten wird Maurer seine neue Stelle wohl im Verlauf des Sommers, wie er auf Anfrage sagt. Er ergänzt: «Welches Ressort mit zugewiesen wird, weiss ich noch nicht.»