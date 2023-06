Oberkulm Ladestationen am neuen Bahnhof und mehr Schulraum: So will sich die Gemeinde in den nächsten Jahren entwickeln Die Gemeinde Oberkulm hat sich für die kommenden Jahre einige Ziele gesetzt. Vor allem für Familien und ältere Bewohnerinnen und Bewohner soll es auch künftig genügend Angebote geben.

Auf dieser Wiese entsteht der neue Bahnhof Oberkulm – inklusive Ladestationen für elektrische Fahrzeuge. Archivbild: zvg

Familienfreundlich, energieeffizient und gut vernetzt soll sie sein, die Gemeinde Oberkulm. Im Legislaturprogramm 2022 bis 2025 hat der Gemeinderat die Ziele der Gemeinde für die nächsten Jahre formuliert. Die Ziele sind in acht Kategorien aufgeteilt.

«Wir entwickeln Oberkulm als familienfreundliche Gemeinde mit einem attraktiven Naherholungsgebiet», lautet der erste Leitsatz. Bestehende Angebote in der familienergänzenden Betreuung sollen weiter unterstützt und – wenn möglich – neue Flächen «fürs Zusammensein» geschaffen werden. Konkrete Pläne für solche Flächen gibt es gemäss Gemeindeammann Roger Schmid aber noch nicht.

Dorf- und Kulturkommission soll Gemeinde beleben

Bereits einiges gegangen sei dafür in Bezug auf das Leben im Alter. Das Ziel ist hier, attraktive Alters- und Hilfsangebote sowie altersgerechte Wohnformen bis 2025 weiter zu fördern. «Wir haben neben dem Altersheim Alterswohnungen, bei denen die Spitex die Betreuung übernimmt», sagt Schmid. Ein weiteres Ziel – wenn auch eher ein mittelfristiges – sei der Ausbau des Alterszentrums Mittleres Wynental.

Gemeindeammann Roger Schmid. Bild: Rahel Plüss

In Bezug auf das Kultur- und Vereinswesen sollen Veranstaltungen und Freizeitangebote gepflegt werden. Ein erster Schritt wurde mit der Gründung der neuen Dorf- und Kulturkommission Ende Mai bereits gemacht. Derzeit hat diese rund ein halbes Dutzend Mitglieder. Die Kommission soll künftig etwa die Bundesfeier oder das Adventsfenster organisieren.

Oberkulm soll Energiestadt-Label behalten

Weiter will Oberkulm ihr Energiestadt-Label behalten. An der Sommer-Gmeind Anfang Juni bewilligte die Stimmbevölkerung einen Kredit über 400’000 Franken für die Umrüstung der Strassenlampen auf energieeffizientere LED-Beleuchtung. Auch für den neuen Bahnhof Oberkulm, der sich zurzeit im Bau befindet, hat die Gemeinde Pläne: «Dort können wir uns Ladestationen für Elektro-Fahrzeuge vorstellen», so Roger Schmid. Ausserdem würden Baubewilligungsverfahren für Solaranlagen in Oberkulm bewusst sehr simpel gehalten.

In Sachen Bildung will sich die Gemeinde als attraktiver Schulstandort für alle Stufen der Volksschule positionieren. So sollen beispielsweise Voraussetzungen geschaffen werden, um mit steigenden Kinderzahlen umgehen zu können. «Mit der Kreisschule Aargau Süd haben wir diesbezüglich eine gute Basis», so Schmid. Die Kreisschule spielt auch in punkto Zusammenarbeit eine Rolle. Neben der Schule will die Gemeinde zum Beispiel auch bei Einkaufsmöglichkeiten auf Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden der Region setzen. Wie genau die aussehen soll, ist noch nicht klar.