Oberkulm Highland Games und Whiskey aus der Region: Das Oberkulmer Rotkornfest geht in die dritte Runde Vom 8. bis zum 10. September 2023 findet in Oberkulm das Rotkornfest statt. Das war 2018 zum letzten Mal der Fall.

2018 wurde dieser achtjährige Whiskey probiert. Bild: Patrick Tepper/zvg

«Die Vorbereitungen laufen eigentlich bestens», erzählt Urs Bögli. Er ist Teil des Organisationskomitees für das bevorstehende Rotkornfest in Oberkulm. Dieses findet vom 8. bis 10. September 2023 statt. Gefeiert wird dann das Oberkulmer Rotkorn – seine Geschichte, der Anbau, die Landwirtschaft und der Nutzen. Im Jahr 2010 wurde dies zur 100-jährigen Existenz des Korns erstmals gemacht.

Das Event-OK brannte damals aus dem Getreide einen Whisky. Als der acht Jahre später bereit war – Whisky muss 1000 Tage im Fass lagern, bevor man den Branntwein als «Whisky» bezeichnen darf – wurde ein weiteres Fest veranstaltet und wieder ein Fass Urdinkel angesetzt.

Unternehmen stehen hinter dem Anlass

So kommt es, dass im kommenden Herbst ein weiteres Fest stattfinden wird, wenn auch unter schwierigeren Bedingungen als in der Vergangenheit, wie Bögli erzählt: «Sorgen machen uns die Kosten, da nach Corona alles sehr viel teurer geworden ist.» Vor allem von Wynentaler Firmen würde der Anlass aber «grosszügig» unterstützt.

Im Zentrum des Rotkornfestes steht gemäss Organisatoren nicht in erster Linie der Whisky, sondern der Ursprung des Rotkorn-Whiskys; der Urdinkel. «Aus diesem Grund haben wir auch die Bauernbetriebe des Mittleren Wynentals, vor allem aus Oberkulm, in die Planung eingebunden», so Bögli.

Dennoch wird der Oberkulmer Dinkel-Whisky bereits im Vorfeld des Anlasses verkauft – erfolgreich, wie der Organisator sagt: «Die Bestellungen laufen gut bis sehr gut.» Etwa 130 Flaschen seien aktuell vorreserviert. Der Whisky reift im Moment noch im Fass der Brennerei Lüthy in Muhen. «Ende Mai wird das gesamte OK den nummerierten Whisky in Muhen von Hand einzeln abfüllen, etikettieren und bereitstellen», sagt Bögli. Ab dann erwarte man den Grossteil der Bestellungen.

Baumstammwerfen und Whisky probieren

Mit dem Whisky verbunden sind laut Organisatoren auch Traditionen aus Schottland – die Highland Games. «Bereits 2018 konnten wir eine Gruppe finden, die diese Games für alle auf dem Festgelände organisierte.» An den Spielen werden Disziplinen wie Axtwerfen oder Baumstammwerfen ausgeübt. Dabei wird in Oberkulm nicht um die Wette geworfen. «Sondern es besteht die Möglichkeit, etwas begleitet auszuprobieren», so das OK-Mitglied. Zwischen Freitagabend und Sonntag erwarten die Organisatoren am kommenden Rotkornfest 1500 bis 2000 Besucherinnen und Besucher.

Für Kinder werden «kleinere» Highland Games stattfinden, die von den örtlichen Royal Ranger betreut sind. «Der Freitagabend des Festes steht dann auch unter dem Titel ‹Scottish meet Swiss› mit Dudelsackmusik und Tanzvorführung», so Bögli.

Weitere Highlights sind gemäss dem OK unter anderem die Ausstellung im Rotkornzelt über die Geschichte des Urdinkels bis zur Bedeutung des Dinkels von heute, der Sonntagsbauernbrunch mit der Wynavalley Jazzband und Säulirennen mit Wettbewerb am Sonntag.