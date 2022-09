Oberkulm Feuerwehrmagazin sanieren oder Land für neuen Kindergarten kaufen? Beides kann sich die Gemeinde nicht leisten An der Gemeindeversammlung vom 25. November stimmen die Oberkulmer Stimmberechtigten unter anderem über den Verkauf des ehemaligen Feuermagazins ab. Die nötige Sanierung wäre für die Gemeinde mit rund 2,7 Mio. Franken zu teuer. Stattdessen soll mit dem Erlös eine Parzelle für den künftigen Kindergarten gekauft werden.

Am 25. November stimmen die Stimmberechtigten von Oberkulm unter anderem über den Verkauf des ehemaligen Feuerwehrmagazins ab. Screenshot:

Google Streetview

Ungewöhnlich früh wendet sich der Gemeinderat von Oberkulm diese Woche an die Bevölkerung. Es geht um zwei Traktanden, die an der Winter-Gemeindeversammlung vom 25. November behandelt werden. Und diese beiden haben es in sich. Drei A4-Seiten füllen die Erläuterungen des Gemeinderats betreffend der Sanierung des ehemaligen Feuerwehrmagazins sowie der Schulraumplanung. Beide hängen miteinander zusammen.

2,665 Mio. Franken würde es laut Grobkostenschätzung kosten, die Liegenschaft an der Dorfstrasse 11 zu sanieren. 1967 wurde das Mehrfamilienhaus mit drei Wohnungen im ersten Obergeschoss als Feuerwehrlokal errichtet. 1992 erfolgte die Aufstockung mit drei weiteren Wohnungen sowie die Erstellung des Garagentrakts. Der 55-jährige Gebäudekomplex ist in die Jahre gekommen.

Wohnungen seien nicht mehr zeitgemäss

Vor allem in den Wohnungen seien die Spuren eines «nicht zeitgemässen Innenausbaus» sowie eines «veralteten Raumkonzepts» deutlich zu erkennen, so der Gemeinderat. Das habe zur Folge, dass die Wohnungen unter dem üblichen Marktwert vermietet werden müssen. Die Mietzinseinnahmen belaufen sich denn auch auf lediglich 108'000 Franken jährlich, inklusive Gewerberäume und Parkplätze, und nur wenn auch tatsächlich alle Wohnungen vermietet wären.

Das ehemalige Feuerwehrmagazin in Oberkulm ist in die Jahre gekommen. Rund 2,7 Mio. Franken würde die Sanierung kosten. Archiv AZ

(8. Januar 2009)

Das ist derzeit nicht der Fall, wie Gemeindeammann Roger Schmid auf Anfrage sagt. Von den sechs Wohnungen sei aktuell nur eine vermietet. «Aufgrund des grossen Wohnungsmarktes in Oberkulm wird es schwierig, solvente Mieter zu finden», hält der Gemeinderat denn auch in seinem Schreiben fest. Eine Renovation der Liegenschaft werde daher notwendig. Und die ist eben teuer.

Geld, das die Gemeinde mit einer Nettoverschuldung ohne Eigenwirtschaftsbetriebe von rund 3 Mio. Franken per Ende 2021 (1073.49 Franken pro Kopf) nicht hat. Respektive anders einsetzen muss. Denn neuer Schulraum muss her. Für den Start des Schuljahrs 2028/29 rechnet der Gemeinderat nämlich mit insgesamt fünf zusätzlichen Schulklassen, davon eine im Kindergarten, je zwei in der Primarschule und der Oberstufe.

Es wird eng in den Oberkulmer Schulhäusern: Mit dem Schulstart 2028/29 rechnet der Gemeinderat mit fünf zusätzlichen Klassen. Michael Küng

(10. November 2020)

Bibliothek muss in die Zivilschutzanlage weichen

Um nur schon im nächsten Schuljahr die zusätzliche Kindergartenklasse unterzubringen, wird der Gemeindeversammlung diesen November die Genehmigung für die Teilsanierung des alten Schulhauses mit der Schaffung eines neuen Schulzimmers mit gleichzeitiger Behandlung der Feuchtigkeit beantragt. Für die erste zusätzliche Primarschulklasse ab dem Schuljahr 2024/25 muss der Bibliotheksraum herhalten. Die Bibliothek wird vorübergehend in die Zivilschutzanlage verlegt.

Ab dem Schuljahr 2025/26 seien die Möglichkeiten der Schaffung von neuen Schulzimmern in bestehenden Schulgebäuden aber endgültig ausgeschöpft. Um neuen Schulraum zu schaffen, gibt es dann laut Gemeinderat zwei Optionen: Entweder eines der bestehenden Schulgebäude wird aufgestockt, oder aber die Gemeinde kauft die Liegenschaft auf der Parzelle 544, direkt angrenzend an die bestehende Schulanlage.

Die Parzelle 544, direkt angrenzend an die bestehende Schulanlage, soll mit dem Erlös des ehemaligen Feuerwehrmagazins gekauft werden. zvg

Gemeinderat ist für den Kauf der Landparzelle

Das Wohnhaus mit Scheune, Gebäudeplatz und Baumgarten befindet sich in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen und dient als Schulraumreserve. Dadurch muss die Parzelle, die bis an die Wyna reicht, jederzeit für Bauten, Grünanlagen, Spiel- und Erholungsgebiete im öffentlichen Interesse an die Gemeinde abgetreten werden. Gegen Entgelt natürlich.

Damit alle vier Kindergartenklassen zentral untergebracht werden können und den Kindern genügend Spiel- und Erholungsraum zur Verfügung steht, priorisiert der Gemeinderat die Variante mit dem Kauf der Landparzelle. Und dies zusammen mit der Sanierung des ehemaligen Feuerwehrmagazins würde für die Gemeinde eine zu grosse finanzielle Belastung darstellen. «Das sind zweimal riesige Kosten, die wir uns nicht leisten können», führt Ammann Schmid aus.

Der Gemeinderat empfiehlt daher, auf die Renovierung der Liegenschaft an der Dorfstrasse zu verzichten und diese stattdessen zu verkaufen. Mit dem Erlös sollen dann die finanziellen Mittel für die Schaffung von zusätzlichem Schulraum bereitgestellt werden können. Am 25. November will der Gemeinderat denn auch den Stimmberechtigten den Verkauf des ehemaligen Feuerwehrmagazins zur Abstimmung unterbreiten.

Roger Schmid ist optimistisch, dass es – nicht zuletzt dank der proaktiven und transparenten Kommunikation seitens des Gemeinderats – gelingen werde, den Souverän vom Sinn dieses eigentlichen Landabtauschs zu überzeugen. «Falls nicht, brauchen wir einen Plan B», hält Schmid fest. Und der würde möglicherweise bedeuten, dass der geplante Kindergarten auf dem Sportplatz zu stehen kommen müsste – und dafür der verschwindet.