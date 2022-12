Oberkulm Faustrecht statt Wegrecht: Im Wynental wüten Velohasser Ein Paar plagt die Radfahrer mit einer illegalen Fahrverbotstafel. Und es stellt ihnen sogar nach. Die Behörden tun sich schwer damit.

Ohne rechtliche Grundlage und darum illegal: Die Fahrverbotssignalisation von der Oberkulmer Dorfstrasse in die Mühlefeldstrasse.

Seit mehr als einem Jahr verhält sich ein Oberkulmer Einwohner zusammen mit seiner Frau querulantisch. Der Hausbesitzer und Anstösser signalisierte die Mühlefeldstrasse westlich der Wyna auf beiden Seiten mit einem allgemeinen Fahrverbot, obwohl ihm dazu die richterliche Bewilligung fehlt. Seither stoppt das Paar Velofahrer, die den Feldweg trotzdem benützen, und weist sie schroff, ja rabiat auf die angebliche Gesetzesübertretung hin. Wer auf das illegale Verbot hinweist, wird beschimpft und bedroht. Das bestätigen zahlreiche «Opfer» unabhängig voneinander.

Rechtslage ist eindeutig: «Kein Verbot bewilligt»

Bezirksgerichtspräsident Christian Märki bestätigte auf Anfrage, was im ganzen Dorf und bei vielen angeklagten Velofahrern bekannt ist: «Das Bezirksgericht hat für diesen Weg kein Verbot bewilligt.» Dasselbe erklärt Gemeindeschreiberin Petra Sommer: «Das ist zwar eine Privatstrasse. Aber nebst einer Brückensperre für schwere Lastwagen besteht kein Fahrverbot.» Im Grundbuch ist die Mühlefeldstrasse als Anstösser- und öffentlicher Fussweg eingetragen.

Oberkulms Gemeindeammann Roger Schmid ist die umstrittene Situation bekannt. Die Gemeinde habe schon illegale Verbotsschilder entfernt. Schmid sagt:

«Wir sprachen mehrmals mit dem Anstösser. Er hat kein Recht, diesen Weg mit einem allgemeinen Fahrverbot zu si­gnalisieren. Das weiss er.»

Oberkulms Gemeindeammann Roger Schmid (SVP).

Rahel Plüss

Im Alltag ist die Situation eine andere. Wer von der Dorfstrasse westlich ins Mühlefeld abbiegt, fährt seit mehr als einem Jahr an einer Fahrverbotstafel vorbei. Die Halterung diente ursprünglich der Signalisation des Lastwagenfahrverbotes. Darunter prangt der auf ein A4-Blatt gedruckte Hinweis «ausg. Berechtigte». Bezirksgerichtspräsident Märki musste schmunzeln, als er ein Bild davon sah, und erklärte: «Das sind aber viele.»

«Ein Kampf gegen Velofahrer passt nicht in die heutige Zeit»

Ein gültiges allgemeines Fahrverbot für diesen gut 300 Meter langen Durchgangsweg müsste beim Bezirksgericht Kulm beantragt werden. Im Grundbuch ist der Weg auf 21 Besitzer geschrieben. Nur wenn sich alle einig sind und gemeinsam einen richterlichen Erlass bewirken, käme es zum Fahrverbot selbst für Velofahrer. Der Anstösser sieht das anders: «Das ist ein privater Weg, deshalb ist das Fahrverbot schon jetzt gültig.»

Zetzwils Gemeindeammann Daniel Heggli, der oft mit dem Velo zur Arbeit nach Aarau fährt, hat mit dem streitbaren Oberkulmer ebenfalls Bekanntschaft gemacht, und zwar auf unliebsame Weise, wie er erzählt:

«Dieser Anwohner an der Mühlefeldstrasse bedrohte mich mit Fäusten, und seine Frau wurde ebenfalls ausfällig.»

Zetzwils Gemeindeammann Daniel Heggli.

Heggli weiter: «Einmal ist er mir sogar nach Zetzwil nachgefahren und hat mich zur Rede gestellt.» Der Ammann der südlichen Nachbargemeinde kann nicht verstehen, dass dort kein Veloverkehr geduldet wird. «Ein Kampf gegen Velofahrer passt nicht in die heutige Zeit.»

Regionalpolizei greift nicht ein

Ammannkollege Roger Schmid wirkt ratlos: «Ich weiss nicht, wie wir noch reagieren sollen. Wir haben dem Bürger die Rechtslage erklärt. Die aktuelle Situation ist auch für uns unangenehm.» Weil zwei Regionalpolizisten in Oberkulm wohnhaft sind, ist der Fall längst auch zur Repol «aargauSüd» gelangt. Chef Dieter Holliger bestätigte vor einem halben Jahr, ihm sei der Fall bekannt. Darauf angesprochen, dass Tatbestände wie Bedrohung und Beschimpfung vorlägen, erklärte der auf Ende Mai abtretende Kommandant: «Wir werden den Fall erneut prüfen.» Geschehen ist seither aber nichts. Stattdessen betätigt sich das Oberkulmer Paar an der Mühlefeldstrasse weiterhin als aggressive Überwacher des strittigen Fahrverbots.

Unliebsame Nachbarn mussten sich gar den Vorwurf gefallen lassen, sie hätten das verschwundene grosse Fahrverbotsschild am nördlichen Ende des Weges in der Nähe des Schützenhauses gestohlen. Auch Daniel Heggli geriet unter Verdacht. «Ich habe ihm den Sachverhalt erklärt. Dass ich aber als Dieb hingestellt werde oder selber ausfällig geworden sei, davon nehme ich in aller Form Abstand», wehrt sich Zetz­wils Gemeindeammann. Er kennt die Lösung: «Dieser Fall muss der Staatsanwaltschaft gemeldet werden, die ein Eingreifen veranlasst.» Dann wäre der neue Regionalpolizeichef Adrian Lischer in der Schuld. Sein Wohnort: Oberkulm.