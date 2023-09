Oberkulm Die Highlands zu Besuch im mittleren Wynental Zum vierten Mal hat in Oberkulm das Rotkornfest stattgefunden. Diese spezielle Dinkelsorte – aber auch der Whisky, der daraus gebrannt wird – und schottische Highland-Spiele standen im Mittelpunkt.

Impressionen vom Rotkorn-Fest in Oberkulm. Bild: Sibylle Haltiner / az

Highland-Games. Diese ungewöhnliche Sportart durften Kinder und Erwachsene am Samstag in Oberkulm ausprobieren. Von Freitag bis Sonntag dauerte das Rotkornfest, und es hat traditionell einen engen Bezug zu Schottland, lassen doch die Organisatoren aus dem legendären Oberkulmer Rotkorn, das seit über hundert Jahren als eigenständige Dinkelsorte gilt, einen Whisky brennen. Am Samstag sorgte deshalb ein Dudelsackpfeifer für die passende Untermalung von Baumstammwerfen und Pfeilbogenschiessen, und am Freitagabend entführten die Celtic Trance Band Varda sowie die Scottish Highland Dancers das Festpublikum in die schottisch-irische Musik- und Tanzwelt.

Spezielle Technik für Stein- und Axtwurf

Am Samstagnachmittag durften die Besucherinnen und Besucher die typischen Disziplinen der Highland-Games selbst ausprobieren. Mitglieder des Clans «Angus» aus dem Fricktal erklärten den Erwachsenen die Technik des Gewichthochwurfs. Dabei muss ein rund 20 Kilogramm schweres Gewicht rückwärts über ein hoch über dem Werfer gespanntes Gummiseil geworfen werden. Auch das Axtwerfen erforderte die richtige Technik, damit das Wurfgeschoss in der Holzwand stecken bleibt.

11 Bilder 11 Bilder Das Melken der Plastikkuh ist nicht ganz einfach. Bild: Sibylle Haltiner / az

Für Kinder boten die Oberkulmer Royal Rangers mehrere Disziplinen an. Wer beim Werfen des Baumstamms nach einer kurzen Einführung die richtige Technik anzuwenden vermochte, konnte ihn mehrere Meter weit schleudern. Auch der Strohsackweitwurf mit Mistgabel, das Hammerwerfen oder das Slalom-Fassrollen bereitete den Kindern grossen Spass. Wenn die Kraft für das Stein-Hochziehen nicht ganz reichte, halfen die Royal Rangers diskret nach.

Auch der Markt bot viel Handwerk im Zusammenhang mit Rotkorn und Schottland an: Eingebrannt auf Holzbretter blickten Hochlandrinder unter einem zotteligen Haarschopf hervor, und die angebotenen Crêpes waren selbstverständlich aus Dinkelmehl hergestellt.

Fest für das Dorf und Familien

Das Oberkulmer Rotkornfest fand bereits zum vierten Mal statt. Einige OK-Mitglieder sind seit der ersten Austragung im Jahr 2010 mit dabei, unter anderem Urs Bögli. «Wir wollten wiederum ein Fest für das ganze Dorf organisieren und auch für Familien tolle Unterhaltung bieten», erklärte Bögli. Deshalb waren die Unterhaltungsangebote wie Highland-Games oder Ponyreiten gratis. «Auch den Wert des Tals möchten wir aufzeigen, darum sind wir besonders froh, dass die einheimischen Bauern mitmachen», führte Bögli weiter aus.

Die Bauern hatten nämlich interessante Angaben über das Rotkorn zusammengestellt, zum Beispiel, wo es in Oberkulm überall angebaut wird. Während die Erwachsenen diese Informationen anschauten, tobten die Kinder in einer Kletterburg aus Strohballen herum.