Oberkulm Die ersten Mitglieder sind gefunden: Sechs Personen bilden die neue Dorf- und Kulturkommission Nach seiner Aufhebung vor knapp 15 Jahren startet die Gemeinde Oberkulm einen Versuch, die Dorf- und Kulturkommission wieder ins Leben zu rufen. Eine erste Infoveranstaltung verlief gemäss Gemeinderat Bruno Ritter vielversprechend.

Die Bundesfeier soll ab dem kommenden Jahr wieder von der Dorf- und Kulturkommission organisiert werden. Symbolbild: Christian Herbert Hildebrand

Rund 20 Personen haben am Mittwochabend die Informationsveranstaltung in der Aula der Wynenschulanlage besucht. Dort erzähle der Gemeinderat von seinen Plänen in Bezug auf eine neue Oberkulmer Dorf- und Kulturkommission.

Sechs der 20 hätten sich im Anschluss der Veranstaltung für die Kommission angemeldet. «Das ist nicht schlecht für den Start», sagt der zuständige Gemeinderat Bruno Ritter auf Anfrage. Er wird als Verbindungsperson zum Gemeinderat ebenfalls in der Kommission sitzen. Gesucht werden insgesamt fünf bis neun Mitglieder. «Weitere Mitglieder sind also immer noch herzlich willkommen», so Ritter.

Von der neuen Kommission verspricht sich die Gemeinde reichlich Inputs für künftige Veranstaltungen «von Dorf, fürs Dorf». Darin bestehe auch der grösste Unterschied zur Kulturregion Kukuk, zu der neben Oberkulm auch Unterkulm und Teufenthal zählen. «Kukuk organisiert in der Regel Events mit Kunstschaffenden von ausserhalb», sagt Ritter. Mit der Gründung von Kukuk vor knapp 15 Jahren wurde die gemeindeeigene Kommission damals aufgehoben.

Künftig soll beispielsweise die Bundesfeier von der neuen Dorf- und Kulturkommission organisiert werden. In den letzten Jahren habe Bruno Ritter die Arbeit jeweils übernommen. Auch das Adventsfenster werde wohl in Zukunft von der Kommission übernommen. «In den letzten zwei Jahren haben zwei Damen aus dem Dorf dies organisiert», so Ritter. Die beiden seien nun auch Teil der Kommission. Finanziell und mit Räumlichkeiten für Sitzungen und Anlässe wird diese vom Gemeinderat unterstützt.

Als mögliche Anlässe für die neue Kommission sieht Organisator Bruno Ritter auch Open-Air-Kinos, den Dorfmarkt und Lesungen. «Wir haben einige Autorinnen und Autoren im Dorf, da könnte ich mir einen Literaturabend gut vorstellen», sagt der Gemeinderat. Die erste Sitzung der neuen Kommission ist auf den 12. Juni angesetzt.