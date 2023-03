Oberkulm «Das Verhalten dieser Leute ist extrem rücksichtslos»: Gemeinderat verfügt wegen Vandalismus regelmässige Kontrollgänge durch Sicherheitsfirma Wegen wiederholten Fällen von Vandalismus und Littering sollen präventive Kontrollen auf dem Gelände statt sporadisch neu mehrmals wöchentlich durchgeführt werden. Eine teure Massnahme, die sich gemäss dem Oberkulmer Gemeinderat aber allemal lohnt.

In der Nacht vom 20. auf den 21. Februar wurden das Wynenschulhaus und die Friedhofsmauer von Vandalen beschädigt. Bild: zvg

In der Nacht auf den 21. Februar haben Vandalen gemäss Mitteilung der Gemeinde grossen Sachschaden an der Friedhofsmauer und am Wynenschulhaus verursacht. In der Folge hat die Gemeinde Anzeige gegen unbekannt erstattet. Da sich bisher noch niemand zu den Taten bekannt hat, wird die Bevölkerung um Mithilfe gebeten.

Bis die Schuldigen gefunden sind, will die Gemeinde aber nicht Däumchen drehen: «Per sofort haben wir die präventiven Kontrollen auf dem Gelände intensiviert», sagt Gemeinderat Bruno Ritter auf Anfrage. Gemeint sind Kontrollgänge durch eine Sicherheitsfirma, die vom Gemeinderat in Auftrag gegeben werden.

Weil die jeweils mehrere hundert Franken kosten, wurden sie in der Vergangenheit nur sporadisch durchgeführt. «Nach den letzten Vorfällen haben wir diese Einsätze auf mehrmals wöchentlich erhöht», so Ritter.

Das würde sich jedoch lohnen, sagt der Gemeinderat: «Letztes Wochenende wurden bei einem Kontrollgang vier Jugendliche wegen Littering von der Patrouille angehalten, bis die Personalien von der herbeigerufenen Polizei überprüft werden konnten.» Rund um den Kindergarten seien schon oft Flaschen, Dosen und dergleichen gefunden worden.

«Gerade beim Kindergarten sind solche Littering-Fälle potenziell gefährlich», sagt Ritter. Beispielsweise Glasscherben im Sandkasten könnten grossen Schaden anrichten. Er ergänzt: «Das Verhalten dieser Leute ist extrem rücksichtslos.»

Zusätzlich seien die Lehrpersonen erneut auf Vandalismus sensibilisiert worden.«Wobei man sagen muss, dass sie schon jetzt permanent wachsam sind», so Ritter. Trotz der Vorfälle rechnet die Gemeinde aber damit, dass das Schulgeländer in den nächsten Wochen und Monaten «wieder für sinnvolle und konstruktive Sport- und Freizeitaktivitäten genutzt wird».

Sollte sich die Täterschaft selbst bei der Gemeinde melden, kann die Anzeige übrigens zurückgezogen werden.