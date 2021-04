Oberkulm Brand verwüstet Mehrfamilienhaus – mehrere Haustiere sterben Ein Brand hat am frühen Ostermontag grossen Schaden in einem Mehrfamilienhaus in Oberkulm angerichtet. Menschen wurden keine verletzt, dafür kam für mehrere Haustiere jede Hilfe zu spät.

4 Bilder 4 Bilder Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Haus in Vollbrand. Kapo AG

(mwa) Ein Anwohner meldete am Montag kurz vor 5 Uhr, dass es in einem Mehrfamilienhaus an der Dorfstrasse in Oberkulm brennt. Der Rauch sei im ganzen Haus. Als die Feuerwehr Mittleres Wynental mit einem Grossaufgebot eintraf, stand das Gebäude in Vollbrand.

Alle Bewohner konnten das Gebäude selbständig und unverletzt verlassen, wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilt. Für die Haustiere – drei Hasen, ein Hamster und drei Rennmäuse – kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Am Gebäude entstand grosser Sachschaden. Die Wohnungen sind vorübergehend nicht mehr bewohnbar.

Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Die Kantonspolizei ermittelt.

