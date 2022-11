Oberkulm An der Wintergmeind stehen Schulraum und das Feuerwehrmagazin auf dem Programm: 5 Fragen und Antworten dazu Frau Vizeammann Denise Geiser und Gemeinderat Bruno Ritter stellen sich im Hinblick auf die Gemeindeversammlung vom 25. November bisher ungeklärten Fragen.

Das ehemaliges Feuerwehrmagazin in Oberkulm soll verkauft werden. Screenshot Google Streetview / Aargauer Zeitung

An der Wintergmeind am 25. November entscheidet das Oberkulmer Stimmvolk unter anderem über den Verkauf des ehemaligen Feuerwehrmagazins an der Dorfstrasse 11 und über einen Verpflichtungskredit über eine halbe Million Franken für die Teilsanierung des alten Gemeindeschulhauses. Im Vorfeld beantwortet der Gemeinderat fünf Fragen, die nach der Informationsveranstaltung zum Teil nicht vollständig geklärt werden konnten.

1. Wieso wurden keine Inserate für die Wohnungen in der Liegenschaft an der Dorfstrasse 11 geschaltet?

Denise Geiser: Bis anhin wurden die Wohnungen jeweils vor einer Neuvermietung einzeln saniert. Wegen des in die Jahre gekommenen Gebäudekomplexes wurde eine Gesamtsanierung ins Auge gefasst. Hierfür wurde eine «Grobkostenschätzung» eingeholt. Mit der Vermietung der leerstehenden Wohnungen wurde deshalb zugewartet.

Später wurde uns vom Kantonalen Sozialdienst mitgeteilt, dass sich die Aufnahmepflicht der Gemeinden für Flüchtlinge stark erhöhen wird. Die Gemeinden wurden aufgefordert, schnell zusätzlichen Wohnraum anzumieten und Reserveplätze zu schaffen, auch wenn sie die Aufnahmepflicht erfüllt haben. Es erschien dem Gemeinderat geeigneter, die eigenen Wohnungen an der Dorfstrasse 11 dafür freizuhalten, als neue, vielleicht teurere Wohnungen anzumieten. Bei denen müsste zudem ein monatlicher Mietzins bezahlt werden und es gäbe eine Kündigungsfrist.

2. Wäre mit der Sanierung das Problem der aktuellen Anforderungen an Wohnungen nicht gelöst?

Denise Geiser: Mit der Sanierung der Liegenschaft Dorfstrasse 11 wäre das Problem zwar annähernd gelöst, jedoch mit einer zu grossen finanziellen Belastung für die Gemeinde (über zwei Millionen Franken), da auch die Investitionen der nächsten Jahre berücksichtigt werden müssen (Schulraum, Werkhof, Strassen).

3. Wieso muss die Gemeinde genau jetzt das Schulhaus sanieren? Kann diese Ausgabe nicht noch eine Weile warten?

Bruno Ritter: Die Feuchtigkeitssanierung eines Teils des Erdgeschosses und des Gewölbekellers beim alten Gemeindeschulhaus muss jetzt angegangen werden, will man nicht Folgeschäden in Kauf nehmen. Ausserdem benötigt die Schule Oberkulm ab dem Schuljahr 2023/24 ein Zimmer für die zusätzliche vierte Abteilung des Kindergartens. Mit verhältnismässig geringem baulichem und finanziellem Aufwand kann aus den bestehenden zwei Räumen ein grosses Unterrichtszimmer realisiert werden.

4. Wie will die Gemeinde den knapp werdenden Schulraum weiter angehen?

Bruno Ritter: Insbesondere die Haupträume der beiden Kindergartenabteilungen in der Wynen-Anlage sind zu klein und es fehlen Nebenräume. Ausserdem zeichnet sich bei der Primarschule in den Schuljahren 2024/25 und 2025/26 ebenfalls die Bildung von je einer weiteren Klasse ab. Der Gemeinderat favorisiert deshalb den mittelfristigen Zusammenzug aller vier Abteilungen des Kindergartens an einem neuen Standort, der auf die Anforderungen eines modernen Kindergartenunterrichts zugeschnittenen ist. Die zusätzlichen Primarklassen können anschliessend in den frei werdenden Räumen des alten Gemeindeschulhauses untergebracht werden.

5. Was kann auf der Parzelle neben dem Schulhaus genau gebaut werden und was nicht? Was ist der Grund dafür?

Denise Geiser: Mit einer Zustimmung zum Verkauf der Liegenschaft Dorfstrasse 11 liegt dem Gemeinderat keine Ermächtigung zur Realisierung eines Kindergartenneubaus vor. Diesbezüglich wird eine Kommission eingesetzt, die Lösungsvorschläge erarbeitet. Die Schaffung des zusätzlichen Schulraumes unterliegt ebenfalls der Zustimmung der Gmeind. Ob auf der Parzelle 539 wegen der angrenzenden Gewässerschutzzone sinnvoll gebaut werden kann und sich der Standort für den Kindergarten eignet, wird sich zeigen.